"Мав палке серце патріота": своє життя за Україну віддав 23-річний доброволець

На жаль, Україна втратила ще одного Героя. Так, стало відомо, що у боях за нашу державу загинув молодий воїн Хаффарі Карим Ахмедович.

Боєць був родом із села Циркуни, що у Харківській області. Захисникові назавжди залишилося 23 роки.

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Віддав життя за Україну

Карим вирушив на фронт як доброволець, аби захистити свою рідну землю від російських загарбників. Про жахливу втрату повідомили у Циркунівській громаді.

Це велика втрата для усіх нас, Карим був справжнім героєм, який віддав своє життя за свою країну. Його відданість і мужність ніколи не будуть забуті. Низький уклін та щирі співчуття батькам воїна,

– мовиться у повідомленні земляків.

Інформацію щодо смерті українського захисника повідомили наприкінці лютого.

Про втрату висловилися й у навчальному закладі бійця

Молодий хлопець навчався у Русько-Тишківському ліцеї. У навчальному закладі його згадують як веселого та життєрадісного юнака, який був справжнім патріотом своєї держави.

Там повідомили, що 26 лютого 2024 року надійшла трагічна звістка про загибель Хаффарі Карима Ахмедовича, 2000 року народження, який добровольцем пішов на фронт захищати рідну українську землю.

Веселий і життєрадісний юнак мав палке серце патріота, мужньо став до лав Збройних Сил України, щоб його країна могла мирно жити й процвітати. На жаль, юне життя обірвала ворожа рука. Вічна слава Герою! Низький уклін та щирі співчуття батькам воїна,

– написали працівники навчального закладу.

Трагічні втрати України у війні: останні новини

29 лютого стало відомо про героїчну загибель ультрас київського Динамо Єгор "Кобзар" Волошин. Полеглому воїну було 27 років. З перших днів повномасштабного вторгнення Єгор взяв зброю до рук і вступив до лав Збройних Сил України. Пізніше він перевівся до лав 3-ї ОШБр, де пройшов складні випробування в Бахмуті та на Авдіївському коксохімічному заводі.

У боях з окупантами 10 січня під час виконання військового завдання загинув після зіткнення з ворожою ДРГ загинув український тренер з велоспорту Павло Комишанченко. Лише у січні Павло Комишанченко відсвяткував свій 50-річний ювілей. Останнім часом був на найважчій ділянці фронту – в Авдіївці.

Російські загарбники розстріляли 6 полонених оборонців України на одній з позицій в Авдіївці. Вони вдавали, що нібито беруть у полон, а потім стратили беззбройних оборонців України.

Редакціятакож висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять та шана українському воїну.