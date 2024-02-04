У Всесвітній день боротьби проти раку: помер президент Намібії, який лікувався від онкології

Хаге Готфрід Гейнгоб помер вранці 4 лютого в лікарні. Йому було 82 роки. У січні в канцелярії президента Намібії повідомили, що в політика діагностували рак.

Президент Намібії Хаге Гейнгоб помер рано в неділю в лікарні у Віндгуку, повідомили в його офісі. Йому було 82.

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Президент Намібії помер 4 лютого

Це вже другий президентський термін Гейнгоба. Також він був першим прем'єром Намібії після здобуття незалежності.

Минулого місяця президент повідомив, що лікувався від раку.

Президент Намібії Хаге Гейнгоб / Getty Images

З глибоким сумом і жалем повідомляю вам, що сьогодні помер наш улюблений доктор Хаге Г. Гейнгоб, президент Республіки Намібія,

— йдеться в заяві, підписаній виконувачем обов'язків президента Нанголо Мбумбою.

Також зазначили, що поряд з президентом була його дружина та його діти.

"Намібійська нація втратила видатного слугу народу, ікону визвольної боротьби, головного архітектора нашої конституції та стовп намібійського дому", — сказав Мбумба.

У канцелярії повідомили, що біопсія після звичайного медичного огляду в січні виявила ракові клітини.

Коротко, що відомо про Гейнгоба