Лежать з самого ранку: хакери здійснили масштабну атаку на "Лукойл", банки та мобільні оператори

Росіяни вранці 26 березня поскаржилися на масовану хакерську атаку на "Лукойл". Працівників закликали не включати комп'ютери та не користуватися робочими сервісами, щоб не було витоку даних.

Тим часом клієнти на АЗС не можуть розплатитися картками за пальне. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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"Лукойл" лежить з самого ранку

За словами співробітників, сервіси нафтової компанії лежать з самого ранку.

На робочих екранах з'явилися дивні повідомлення, після чого й запідозрили хакерську атаку.

Доступ до системи клієнтських користувачів та внутрішніх баз компанії закритий. При цьому йдеться як про головний офіс, так і регіональні відділення,

– пишуть у росЗМІ.

Також паралізована робота кількох офісів. Там працівники компанії не можуть скористатися електронними перепустками. Охорона їх запускає усередину лише після перевірки даних вручну.

Скільки часу займе відновлення наразі невідомо.

Однак, у 2024 році "Лукойл" уже зазнавав подібної атаки. Тоді відновлювальні роботи тривали приблизно 3 дні.

Окрім того, масовий збір фіксують одразу у кількох банків та мобільних операторів. Проблеми є у ВТБ, Т-Банку, Альфа-Банку, Сбєрбанку, Яндекс Пей.

Також перестала працювати російська система швидких платежів. Користувачі скаржаться на відсутність можливості переказати або отримати гроші уже близько години.