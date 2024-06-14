"Виходьте на мітинг!": кіберфахівці ГУР завдали потужного удару по муніципальних сайтах Росії

Хакери ГУР МО спільно з кіберугрупованням BO Team атакували муніципальні сайти агресора. Зокрема, на сайті Ульянівської адміністрації з'явилося нібито розпорядження міського голови з закликом вийти на мітинг "на підтримку "СВО".

Кібератаці передувала фішингова кампанія, направлена також проти інших місцевих адміністрацій, судових інстанцій і місцевого населення. Про це повідомили джерела 24 Каналу у воєнній розвідці України.

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Що відомо про хакерську атаку

Внаслідок кіберудару по Ульянівській обласній адміністрації, зокрема, виведені з ладу два гіпервізори, знищено 10 віртуальних машин та 1 персональний комп'ютер. Також виведено з ладу два комутатори та сумарно стерто 20 терабайтів даних.

Хакери завдали кіберудару по муніципальних сайтах Росії / Скриншоти джерел 24 Каналу

Кібератаці передувала фішингова кампанія, направлена також проти інших місцевих адміністрацій, судових інстанцій і місцевого населення.

У результаті спецоперації, на сайті Ульянівської адміністрації з'явилося нібито розпорядження міського голови Болдакіна із закликом вийти на мітинг "на підтримку СВО". Пізніше у місцевих ЗМІ опублікували повідомлення про "фейк" від імені Болдакіна в результаті кібератаки,

– зазначили наші джерела.

Також додали, що внаслідок кіберудару в розпорядженні підрозділу BO Team опинилися звіти щодо "обходу кандидатів на військову службу". Цікаво, що в них жителів Улянівська місцеві чиновники називають "відпрацьовуваними особами".

Мешканці Ульянівська, якщо вам дороге ваше життя, – не виходьте з дому! Співробітникам адміністрації потрібно виконувати план, вони підуть на все заради того, щоб утриматися у своїх кріслах, вони вже йдуть за вами! А ще краще – спаліть адміністрацію, адже шансів вижити після відправлення в Україну практично жодних,

– наголосили у своєму зверненні хакери з BO Team.

Звіти щодо "обходу кандидатів на військову службу" / Скриншоти джерел 24 Каналу

ГУР здійснило кібератаку на російські владні ресурси та аеропорти