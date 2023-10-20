Хакери зламали базу даних російського Альфа-Банк і поговорили з Фрідманом
Джерело:KibOrg
Україна продовжує боротися з окупантами усіма можливими способами. Хакери KibOrg та NLB зламали базу даних російського Альфа-Банк. У мережі опублікували дані клієнтів.
Мовиться про понад 30 мільйонів користувачів. Усі вони довірили свої особисті дані топ-1 банку на території країни-окупантки.
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Яка інформація була у базі даних
- Прізвища, імена;
- дата народження;
- номер рахунку;
- телефони клієнтів;
- тощо.
Зокрема, у мережі опинилися дані про таких росіян:
- Михайла Фрідмана;
- Олександра Ожельського;
- Артемія Лебедєва;
- Тимура Юнусова (Тіматі);
- Василя Вакуленко (Баста).
Фрідману зателефонували
Олігарху Михайлу Фрідману, який перебуває під санкціями України, зателефонували, щоб дізнатися, як він ставиться до зламу бази даних. На це він відповів: "та нехай". Коли його запитали, чи не варто було б активніше опиратися збройній агресії, Фрідман сказав "всього доброго" й поклав трубку. Йому абсолютно байдуже на росіян та їхні дані. Громадяни країни-терористки не потрібні нікому навіть у своїй країні.
До слова, Фрідман перебуває під санкціями США та ЄС. Зокрема, Штати додали його у список обмежень у серпні 2023 року. Також СБУ повідомила Фрідману про підозру. Усе через фінансування збройної агресії проти України.