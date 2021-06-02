Хакери з Росії "поклали" заводи найбільшого у світі м'ясокомбінату JBS: ціни можуть зрости

У понеділок JBS зупинила роботу на своїх заводах в Австралії, а у вівторок – в США, де на компанію припадає 20% всього виробництва яловичини і свинини. У Білому домі заявили, що за всіма ознаками хакерське угруповання діяло з Росії.

До теми Шість тисяч атак за чотири роки: NASA розповіло про кібербезпеку своїх систем

Ціни на м'ясо можуть зрости

У компанії повідомили, що залучили резервні IT-системи та планують відновити роботу більшості американських підрозділів у середу.

Тим часом, за даними міністерства сільського господарства США, 1 червня виробництво яловичини в країні скоротилося на 22%, виробництво свинини також помітно впало.