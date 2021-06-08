Хакери з Росії атакували поліцію Нідерландів під час розслідування катастрофи MH17, – ЗМІ

Нідерландська спецслужба AIVD виявила серйозну кібератаку на ІТ-системи поліції у 2017 році. До зламу причетні росіяни.
Хакерська група Cozy Bear, яка має зв'язки зі службою зовнішньої розвідки Росії проникла в системи через сервер Академії поліції. Про це виданню розповіли 4 анонімні джерела.
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Поліція помітила злом лише після того, як про це повідомила AIVD. Це спричинило "велику паніку", з 2 причин:
- з'ясувалося, що поліцейські системи погано захищені;
- на час атаки правоохоронці розслідували кримінальні справи щодо MH17.
Видання зазначає, що поліції невідомо, чи вкрали хакери якісь дані.
Це пов'язано з тим, що поліцейська мережа дуже велика і складна.
Було багато знаків запитання. Як довго вони були в системі? Це було вперше? Чи вони вже збирали дані? Це було незрозуміло,
– зазначило джерело видання.
Водночас ні поліція, ні AIVD не коментують хакерську атаку.
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