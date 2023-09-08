Хакери зламали 59 сайтів єдиноросів – там виклали стьобні заклики голосувати за Путіна

8 – 10 вересня Росія намагатиметься провести "вибори" на окупованих територіях України. У ці ж дні відбудуться вибори в самій країні-агресорці. Що кумедно, три дні виборів названо "Єдиним днем голосування".

Хакери зламали 59 сайтів урядової російської партії "Єдина Росія" у Московській області та виклали правду про війну в Росії. Більшість дописів присвячена бідності людей під правлінням диктатора та тому, що Путін веде росіян на забій.

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Що сталося

Спочатку адміністратори намагалися боротися з атакою хакерів, але здалися і просто відключили всі ресурси. Тепер вони взагалі не працюють,

– зазначили журналісти.

Розділ "Наші досягнення" було наповнено картинками, які змальовують реальний, а не вигаданий стан справ у Росії. Там пенсіонери риються у помийках, а на задньому фоні стоїть телевізор, з якого Путін говорить "Ведемо Росію до розквіту". Також є фото безногого десантника з вражаючими цифрами загиблих росіян і підпис "Голосуй за нас, убий своє майбутнє".

"Ми знаємо, як убити тебе і розікрасти твою батьківщину" – свідчить інший напис на тлі кладовища та запиленого шеврона російських окупантів. "Віддай свій голос за прекрасне майбутнє!" – закликає Путін, стоячи перед штабелями дерев'яних трун.

Також на "контекстній рекламі" було зображено презервативи з обличчями Путіна, Мєдвєдєва та Лаврова і гаслом "професійна команда країни". Ну тобто команда г**донів.

Хакери зламали сайти "Єдиної Росії" 7 вересня / Скриншоти сайту "Обозреватель"

Путіну нагадали його ж слова

Найцікавішою є цитата Путіна "Розраховувати, що одного разу піднявшись у крісло начальника, воно має належати тобі довічно, вважаю абсолютно неприйнятним". Це реальний вислів Путіна з 2008 року, коли він поступився владою Медвєдєву. На цій же пресконференції з'явилася фраза "я пахав як раб на галерах", яка згодом перетворилася на крилате "Путін – краб".

Вислів Путіна про владу, 2008 рік / Скриншот 24 Каналу

Яка ситуація зараз

Нині частину сайтів справді відключили – не працюють сайт уряду у Московській області та низка сайтів місцевих відділень "Єдиної Росії". Утім, головний урядовий сайт працює.

Хакерська атака на урядові російські сайти 7 вересня / Скриншоти 24 Каналу

Увечері 7 вересня "Єдина Росія" вже звинуватила Україну в масштабній хакерській атаці, мовляв, її здійснили з-за кордону, зокрема з українських IP-адрес.