Хакери зламали 9 авторитетних організацій, – CNN
Джерело:CNN
Іноземні хакери зламали ряд організацій, які працюють в чутливих сферах. Це дасть їм змогу підтримувати довготерміновий доступ до їх мереж.
Видання оприлюднило інформацію, щоб попередити про небезпеку інші корпорації. Цю інформацію надали у безпековій компанії Palo Alto Networks.
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Хакери зламали 9 авторитетних організацій
Вірогідні іноземні хакери зламали 9 організацій в оборонній, енергетичній, технологічній та освітній сферах, а також у галузі охорони здоров'я. Щонайменше одна із цих організацій розміщена у США,
– мовиться у повідомленні.
Їхніх назв, звісно ж, не називають. Проте через те, що хакери мають паролі, вони зможуть "підтримувати довготерміновий доступ до їх мереж".
"Таким чином зловмисники можуть перехоплювати чутливі дані з електронної пошти та внутрішніх комп’ютерних мереж", – попередили у компанії.
Це тільки "вершина айсберга"
Наразі інформацію оприлюднили тільки для того, щоб попередити про небезпеку інші корпорації та розкрити схему роботи хакерів. Адже відомо, що зловмисники використовують прогалини у безпеці програмного забезпечення для зберігання паролів.
Ба більше, видання вважає, що компаній-жертв буде більше, а це тільки "вершина айсберга". Також там переконані: "Поки невідомо, хто саме стоїть за зламами, але деякі підходи та механізми нападників схожі на використовувані китайськими хакерськими групами".
Останні атаки хакерів: що відомо
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- Німецькі ЗМІ опублікували інформацію про ймовірного члена найвідомішої хакерської групи сучасності REvil. Два видання написали, що членом угруповання є Микола К., який проживає на півдні Росії.
- 2 листопада у Росії правоохоронці затримали одного з найвідоміших російськомовних хакерів у світі Сергія Павловича. 38-річного громадянина Білорусі звинувачують у справі про найбільшу крадіжку персональних даних в історії. У США він перебуває в розшуку, йому загрожує довічний термін.