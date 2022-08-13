Хакери зламали російські канали й передали "вітання" військово-повітряним силам росії

12 серпня у росії святкували день військово-повітряних сил. Хакери не могли залишити росіян без "привітання" у такий день.

Невідомі хакери зламали російські телеканали. Тому росіянам випала "виняткова нагода" бодай десь почути про втрати окупаційної армії у війні.

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Що бачили росіяни

На екранах російських телеканалів з'явилися кадри війни з підписами, що росія за майже пів року повномасштабної війни втратила понад 400 одиниць техніки та 1 000 військових зі своїх повітряних сил.

Також не забули і про вибухи в Криму, які назвали "недбалістю командування", через які російська авіація також зазнала втрат.

Цю картину гарно доповнювало сумне обличчя путіна і слова кремлівського диктатора про трагедію.

Хакери зламали російські телеканали: дивіться відео

російське міноборони теж привітало "креативно"

Уранці 12 серпня російське міноборони опублікувало пост до дня військово-повітряних сил, у якому вирішили згадати про втрати. Доволі безпрецедентна подія, з урахуванням того, як кремль приховує свої втрати.

міноборони росії заявило про 200 загиблих пілотів. Цифри безумовно применшені. Однак ще цікавіше звучить завершення допису: "Завтра на їхньому місці можемо опинитися ми".

Допис міноборони росії вийшов настільки резонансним, що його вирішили видалити.

Які втрати росії у війні

Станом на 13 серпня ЗСУ вдалося знищити вже 43 400 окупантів. Зокрема, лише за добу на добриво перетворилися 200 солдатів, а ворожі 7 танків, 7 бойових машин, 3 артилерійські системи та 2 ракети стали металобрухтом.

Найбільших втрат упродовж 12 серпня російська армія зазнала на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Загальні втрати ворога у техніці станом на 13 серпня:

танків – 1 855 одиниць (з них за минулу добу ЗСУ знищили 7);

бойових броньованих машин – 4 115 одиниць (+7);

артилерійських систем – 978 одиниць (+3);

РСЗВ – 261 одиниця;

засоби ППО – 136 одиниць;

літаків – 233 одиниць;

гелікоптерів – 193 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 779 одиниць (+1);

крилатих ракет – 187 одиниць (+2);

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 одиниць (+15);

спеціальної техніки – 91 одиниця (+1).

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