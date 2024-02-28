Сайт Верховної Ради України був зламаний
Джерело:Верховна Рада
Кіберзлочинці зламали сайт Верховної Ради. У парламенті розповіли, що саме зробили зловмисники зі сторінкою.
Хакерська атака на сайт Верховної Ради відбулася у середу, 28 лютого. Кіберзлочинці зламали вебсторінку українського парламенту, однак її роботу швидко відновили.
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Що зробили хакери
Зловмисники зламали сайт Верховної Ради та замінили посилання на телеграм-канал українського парламенту лінком на фейкову сторінку. Про це попереджав офіційний телеграм-канал Верховної Ради.
До уваги шановних читачів телеграм-каналу Верховної Ради України! Вебсайт Верховної Ради України був зламаний, внаслідок чого, посилання на телеграм-канал Верховної Ради України на офіційному вебсайті парламенту веде на фейкову сторінку… Як би не намагалися зловмисники й вороги нашкодити – ми переможемо!
– мовилося у повідомленні.
Через деякий час телеграм-канал парламенту повідомив, що роботу сайту відновлено. Тепер посилання на вебсторінці Верховної Ради знову працює коректно.
Інші хакерські атаки на українські сайти
- Не так давно не працював сайт Міністерства освіти і науки України. Глава відомства Оксен Лісовий звинуватив у цьому російських хакерів.
- Раніше відбулася масована хакерська атака на низку українських вебресурсів. Зокрема тимчасово не працювали сайт та колцентр "Нафтогазу", а в роботі "Укрпошти" та системи "Шлях" стався технічний збій.