Лягли "Банк Росія", "Тінькофф банк" та інші: хакери ГУР знову атакували найбільші банки Росії

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на банківську систему Росії. Жертвою українських хакерів стали найбільші установи країни-агресорки.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу. Там зазначили, що кібератаки на фінсектор держави-агресора будуть продовжені та набиратимуть обертів.

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Атака на найбільші банки Росії

Як повідомляють джерела, кіберфахівці Головного управління розвідки провели нову атаку на банківську систему Росії, що призвело до збою роботи великих банків, які підтримують окупаційні війська.

Під удар потрапили "Банк Росія", "Тінькофф банк", "Газ банк" та платіжна система "СБП". Користувачі зіткнулися з проблемами в онлайн-сервісах, неможливістю доступу до "особистого кабінету". Ба більше – у Росії перестали працювати мобільні застосунки цих банків, а їх клієнти не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги.

Російські банківські сервіси не працюють / фото джерел 24 Каналу

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