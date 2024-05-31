Хакерська атака на Польщу: розмістили новину про призов 200 тисяч осіб для відправки в Україну

Хакери, ймовірно, пов'язані зі спецслужбами Росії, здійснили кібератаку на Польське агентство преси (РАР). Вони двічі розмістили фальшиві повідомлення про заплановану мобілізацію 200 тисяч поляків для відправлення в Україну.

Фальшиві повідомлення з'явилися в системі о 15:00 та 15:20 за київським часом. У PAP видалили ці фальшиві новини, заявивши, що вони не були підготовлені в агентстві.

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Яка мета хакерської атаки

Усе вказує на те, що ми маємо справу з кібератакою, керованою з російського боку. Мета – дезінформація перед виборами та паралізування суспільства,

– заявив віцепрем'єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

Про інцидент було повідомлено спецслужби Польщі та главу уряду Дональда Туска. У фальшивих новинах, нібито від імені Туска, йшлося про часткову мобілізацію в Польщі з 1 липня по 1 листопада для призову 200 тисяч осіб, які будуть відправлені до України.

Водночас Дональд Туск заявив, що ця кібератака демонструє стратегію Росії щодо дестабілізації ситуації напередодні виборів до Європарламенту, які відбудуться 9 червня.

"Польські служби готуються та працюють під наглядом міністрів внутрішніх справ та цифровізації. Стає все більш очевидним, наскільки важливі для нас ці вибори", – заявив він.

Українські хакери здійснили атаку на дата-центр ВПК Росії

Українські хакери, які можуть бути пов'язані з кіберфахівцями СБУ, знищили дата-центр, яким користувався російський ВПК, нафтогаз та телеком.

Джерела в українських спецслужбах повідомили, що у хмарному сервісі OwenCloud.ru зберігали свої дані понад 10 тисяч юридичних осіб з Росії, включаючи підприємства ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні компанії.

До числа постраждалих входять такі компанії, як "Уральський завод цивільної авіації", "НВП "РУБИН"", "Уральський завод спецтехніки", Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснафта, "Норільський нікель", Ростелеком, Телеком, Мегафон.

Згідно з даними джерел, операцію здійснили спільно українська хакерська група "BLACKJACK" та кібердепартамент СБУ, знищивши понад 300 ТБ даних. Було знищено 400 віртуальних та 42 фізичних сервери, які містили внутрішню документацію, резервні копії та програми для дистанційного управління виробничими процесами.

Знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр "Парковий" у січні 2024 року, зазначили співрозмовники в спецслужбах.