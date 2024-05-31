Фальшивые сообщения появились в системе в 15:00 и 15:20 по киевскому времени. В PAP удалили эти фальшивые новости, заявив, что они не были подготовлены в агентстве.

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Какова цель хакерской атаки

Все указывает на то, что мы имеем дело с кибератакой, управляемой с российской стороны. Цель – дезинформация перед выборами и парализация общества,

– заявил вице-премьер-министр, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

Об инциденте были уведомлены спецслужбы Польши и глава правительства Дональд Туск. В фальшивых новостях, якобы от имени Туска, говорилось о частичной мобилизации в Польше с 1 июля по 1 ноября для призыва 200 тысяч человек, которые будут отправлены в Украину.

В то же время Дональд Туск заявил, что эта кибератака демонстрирует стратегию России по дестабилизации ситуации накануне выборов в Европарламент, которые состоятся 9 июня.

"Польские службы готовятся и работают под наблюдением министров внутренних дел и цифровизации. Становится все более очевидным, насколько важны для нас эти выборы", – заявил он.

Украинские хакеры совершили атаку на дата-центр ВПК России

Украинские хакеры, которые могут быть связаны с киберспециалистами СБУ, уничтожили дата-центр, которым пользовался российский ВПК, нефтегаз и телеком.

Источники в украинских спецслужбах сообщили, что в облачном сервисе OwenCloud.ru хранили свои данные более 10 тысяч юридических лиц из России, включая предприятия ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные компании.

В число пострадавших входят такие компании, как "Уральский завод гражданской авиации", "НПП "РУБИН"", "Уральский завод спецтехники", Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснефть, "Норильский никель", Ростелеком, Телеком, Мегафон.

Согласно данным источников, операцию осуществили совместно украинская хакерская группа "BLACKJACK" и кибердепартамент СБУ, уничтожив более 300 ТБ данных. Было уничтожено 400 виртуальных и 42 физических сервера, которые содержали внутреннюю документацию, резервные копии и программы для дистанционного управления производственными процессами.

Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе 2024 года, отметили собеседники в спецслужбах.