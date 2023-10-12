Дані розвідки показали, що іранські лідери "були здивовані" атакою ХАМАС на Ізраїль, – NYT

7 жовтня бойовики ХАМАС напади на Ізраїль. У США займаються збором розвідувальних даних. Вони свідчать про те, що іранські лідери "були здивовані" цією атакою.

Власне, у США зібрали численні розвідувальні дані. Вони демонструють, що атака ХАМАС на Ізраїль здивувала ключових іранських лідерів.

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США сумніваються у ролі Ірану

Відповідна інформація лиш посилила сумніви США щодо того, що Іран мав безпосередню роль у плануванні нападу. Про це заявили кілька американських посадовців.

Американський, ізраїльський і ще один чиновник на Близькому Сході зазначили, що США, Ізраїль та ключові регіональні союзники не виявили доказів, що Іран допомагав планувати цей напад.

Правда, американські чиновники не назвали імен іранських посадовців, які здивовані подіями вихідних днів. За їхніми словами, це були люди, котрі як правило знають про операції за участі "Сил Кудс", воєнізованого підрозділу Ірану, який підтримує і співпрацює з маріонетковими військами.

Водночас розвідувальне розслідування триває. І воно таки може виявити докази, що Іран або інші держави безпосередньо брали участь в операції ХАМАС. Самі високопосадовці зазначили, що зберігають неупередженість, переглядають старі розвідувальні звіти, а також займаються пошуком нової інформації.

Варто звернути увагу на те, що Іран упродовж багатьох років надавав ХАМАС велику кількість зброї та підтримки. Відтак, чиновники зі США дали чітко зрозуміти, що це, на їхню думку, робить Тегеран співучасником у широкому сенсі. Водночас це відрізняється від прямої обізнаності та причетності, додають вони.

Власне, розвідувальні дані змушують американських аналітиків схилятися до початкової оцінки. Мовиться про те, що Іран безпосередньої ролі в атаці ХАМАС на Ізраїль не відігравав.

Упродовж кількох днів високопосадовці США публічно зазначали, що не мають ознак, що Іран безпосередньо причетний, передає CNN. Водночас вони засуджували Тегеран як "співучасника" нападу. Причина – його історична підтримка ХАМАС.

Ми прагнемо отримати додаткові розвідувальні дані. Але поки я стою тут сьогодні, поки Іран відіграє цю широку роль – постійну, глибоку і темну роль у наданні всієї цієї підтримки і можливостей ХАМАС – з точки зору цієї конкретної жахливої атаки 7 жовтня, ми не маємо цієї інформації,

– заявив журналістам у Білому домі радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Власне, Іран роками надавав ХАМАС десятки мільйонів доларів, зброю та компоненти. Вони потрапляли до Сектора Гази контрабандою. Крім того, бойовики отримували широку технічну й ідеологічну підтримку.

Водночас ХАМАС зберігає певну незалежність від іранського режиму. Колишні співробітники служб безпеки й інші регіональні аналітики кажуть, що у Секторі Газа Тегеран не має радників, а також не керує діяльністю угруповання.