ХАМАС передасть Червоному Хресту 50 заручників, які мають подвійне громадянство, – ЗМІ

ЗМІ Ізраїлю повідомляє, що наразі триває останній етап домовленостей щодо передачею Газою захоплених заручників. Близько 50 осіб з подвійним громадянством має прийняти Червоний Хрест.

Повідомляється, що представники організації вже вирушили на Близький Схід. На фоні цього ЦАХАЛ припинив обстрілювати Сектор Гази – для безпечного проведення перемовин.

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Ймовірне повернення заручників з Гази

ЗМІ Ізраїлю з посиланням на джерела повідомляє, що наразі триває останній етап перемовин щодо звільнення частини заручників з Сектору Гази. До виходу готують близько 50 осіб, які мають подвійне громадянство. Посередництво Катару відіграло вирішальну роль у цій угоді.

Прийняти заручників має Червоний Хрест, який вже вирушив на Близький Схід. Ймовірно, передача полонених відбудеться в районі Хан-Юніс на півдні Сектора Гази. Угоду мають завершити найближчими годинами – якщо не виникне додаткових проблем.

У Білому домі відмовилися коментувати звільнення заручників з Сектору Гази. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі сказав , що нічого не може повідомити щодо цього. Він додав, що спроби повернути полонених тривають щогодини.

Також повідомляється, що Ізраїль не буде офіційною стороною переговорів про звільнення осіб з подвійним громадянством. Однак задля безпеки полонених та Червоного Хреста, ізраїльська армія припинила нанесення авіаударів по Сектору Гази.

Звільнення полонених ХАМАС

Речник військового крила ХАМАС стверджує, що вони звільнили двох ізраїльських заручників, які утримувалися в Секторі Гази. Там додали, що роблять це з "гуманітарних причин", а посередниками виступили Єгипет та Катар.

У суботу 21 жовтня бойовики вже заявляли про готовність звільнити цих полонених, однак потім списали це нібито на відмову Ізраїлю. Тоді Беньямін Нетаньяху заявив, що не буде реагувати на "пропагандистську брехню ХАМАС".

Офіційні особи Ізраїлю не коментували інформацію звільнення громадян.

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