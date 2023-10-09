Після екстреного засідання Рада Безпеки ООН не вжила жодних дій щодо ситуації в Ізраїлі

Зранку 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль. Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході. Втім, під час нього не ухвалили жодних рішень.

Про це повідомили кілька членів Ради Безпеки, котрі виступали у неділю. Водночас зазначили, що є велика кількість країн, котрі засуджують напад ХАМАС.

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Але засуджують ХАМАС не всі

Я не хочу заглиблюватися в те, що насправді обговорювалося на брифінгу, але є велика кількість країн, які засудили напади Хамасу,

– зазначив заступник посла США в ООН Роберт Вуд після засідання.

Водночас він зазначив, що не всі засудили напади. Правда, Вуд вирішив детальніше про це не говорити. Він лиш натякнув, що всі можуть вгадати одну з них без пояснень. Вочевидь, він натякнув на Росію.

Рада Безпеки складається з 10 обраних членів і 5 постійних членів – Китаю, США, Франції, Великої Британії та Росії.

За словами Вуда, ситуація залишається нестабільною та дуже небезпечною. Він додав, що офіційні особи докладають усіх зусиль, щоб запобігти поширенню конфлікту на весь регіон.

Важливо, щоб світова спільнота засудила, рішуче засудила це неспровоковане вторгнення, а також терористичні атаки і дії, які відбулися і відбуваються,

– наголосив Вуд.

Він підкреслив, що ХАМАС слід засуджувати доти, поки вони не припинять свою насильницьку терористичну діяльність.

Коротко про ситуацію в Ізраїлі