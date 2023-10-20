ХАМАС і Путін – різні загрози, але багато спільного, – Байден у зверненні до нації

У ніч проти 20 жовтня за київським часом Джо Байден звернувся до нації. У своїй промові він порівняв бойовиків ХАМАС і Путіна та пояснив американцям, чому необхідно підтримувати Україну та Ізраїль.

Джа Байден порівняв методи бойовиків ХАМАС і російських військових. Він наголосив, що за час повномасштабного вторгнення ми побачили, як українці піддаються тортурам, як загарбники викрадають тисячі наших дітей. Останнє стало причиною ордеру на арешт Путіна, який у березні видав МКС.

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Байден пояснив важливість підтримки України

ХАМАС і Путін – різні загрози, але мають багато спільного. Обидва хочуть знищити сусідні демократії. ХАМАС оголосив своєю метою знищити Ізраїль і вбивати ізраїльтян. ХАМАС не представляє арабів. Вони використовують невинних людей як людський щит для захисту терористів. Тим часом Путін відмовляє Україні у праві на державність. Він стверджує, що Радянський Союз створив Україну і два тижні тому всьому світу сказав: "Якби Сполучені Штати та інші припинили допомогу Україні, то Україні залишився б тиждень на життя", але ми цього не зробимо,

– наголосив він.

Американський президент пояснив нації, чому важливо підтримувати Україну та Ізраїль у протистоянні агресорам. Передовсім успіх України й Ізраїлю важливий для національної безпеки США, наголосив Джо Байден. Він підкреслив, що диктатори продовжують чинити злочини, коли не платять за те, що скоїли.

Глава американської держави наголосив, що апетит Путіна не зменшується. Джо Байден зазначив, що президент Росії "хоче нагадувати Польщі, що вона отримала подарунок від Росії… Естонія, Латвія та Литва були балтійськими провінціями Росії". Водночас президент США підкреслив, що в Європі мир триває уже 75 років і додав, що не хоче, щоб американські військові воювали у Росії або проти Росії.

Ми в Європі. Наші союзники і особливо наші противники стежать за тим, як ми реагуємо на події в Україні. Якщо Путін забере Україну і її незалежність, то ризик конфлікту і хаосу розповсюдиться на інші континенти. Тихоокеанський басейн, Близький Схід особливо. Іран підтримує Росію в Україні і водночас підтримує ХАМАС. І ми від них теж будемо вимагати відповідальності,

– наголосив Байден.

Джо Байден наголосив, що якщо США підуть з Близького Сходу чи повернуться спиною до Ізраїлю або України, "воно того не буде варте". Саме тому він заявив, що наступного дня відправить до конгресу запит на фінансування допомоги нашим критичним партнерам, в тому числі Україні та Ізраїлю. Джо Байден підкреслив, що це розумні інвестиції, і що дивіденди від них будуть слугувати наступним поколінням американців.