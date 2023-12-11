"Непереможний" ХАМАС перебуває на межі зникнення, – міністр оборони Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант розповів про ситуацію з бойовиками ХАМАС у Секторі Гази. Він наголосив, що палестинські бойовики перебувають там на межі знищення.

За словами міністра, раніше ХАМАС вважався "непереможним". Однак Армія оборони Ізраїлю довела світові зворотне, почавши операцію у Секторі Гази після нападу палестинських бойовиків.

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Ґалант розповів про ситуацію з ХАМАС

Ізраїльський міністр оборони розповів, що ЦАХАЛ оточив останні осередки ХАМАС у місті Джабалії у Секторі Гази та районі Шеджаї у місті Газа.

Батальйони, які вважалися непереможними, які роками готувалися до боротьби з нами, перебувають на межі знищення,

– відзначив Ґалант.

Міністр також повідомив, що ЦАХАЛ. також став свідками капітуляції багатьох бойовиків ХАМАС за останні кілька днів. За його словами, це проливає світло на поточну ситуацію з терористичною організацією.

Крім того, Ґалант підкреслив, що серед полонених, яких затримала ЦАХАЛ, є терористи, причетні до штурму ізраїльських поселень, який стався 7 жовтня.

Наостанок міністр оборони Ізраїлю звернувся до лідера ХАМАС Яхьї Сінвара, кажучи, що його доля, як і "будь-якого іншого старшого командира ХАМАС, однакова: здатися або померти". Третього варіанту немає.

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