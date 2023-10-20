ХАМАС начебто звільнив двох заручниць: це матір і донька із США
Джерело:The Times of Israel
Раніше Ізраїль повідомляв, що у полоні бойовиків ХАМАС перебувають 199 заручників. За даними ЗМІ, палестинські терористи вже звільнили двох іноземок.
Терористи ХАМАС могли звільнити двох заручниць – громадянок США.
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Перші звільнені полонені
За даними ЗМІ, бойовики відпустили з полону двох жінок. Йдеться про громадянок США – матір та її дочку. Ізраїльська влада нібито повідомила їхній родині, що ті їдуть додому.
Відомо, що жінок мали передати Міжнародному Червоному Хресту в Газі перед їхньою переправкою до Ізраїлю через Єгипет.
У ХАМАС заявили, що відпускають заручників нібито з "гуманітарних міркувань", оскільки у матері погане здоров’я.
Речник ХАМАСу Абу Обайда зазначив, що це рішення ухвалили, "щоб довести американському народу та світу, що заява Байдена є фальшивою та безпідставною".Зверніть увагу! Ймовірно, йдеться про звернення президента США до нації, де він "пройшовся" по ХАМАС, який, за його словами, не представляє арабів, а використовує невинних людей як живий щит.
Наразі ні Білий дім, ні Ізраїль ще не коментували достовірність цієї інформації.
ХАМАС захопив дві сотні полонених: що відомо
- Від моменту нападу на Ізраїль 7 жовтня бойовики ХАМАС захоплювали у полон цивільних ізраїльтян, а також громадян іноземних держав.
- Військовий експерт пояснив, що взяття заручників – одна із основних цілей нападу ХАМАС. У такий спосіб вони хочуть обміняти їх на палестинських терористів, які утримуються в ізраїльських в'язницях.
- У США заявили, що не виключають можливості введення своїх військ до Сектору Гази для звільнення американських громадян із полону. Втім, наразі такий сценарій там не розглядають.
- Нещодавно стало відомо, що бойовики вбили 12-річну ізраїльтянку та її бабусю, про викрадення яких раніше розповіла відома письменниця Джоан Роулінг.
- 16 жовтня бойовики опублікували відео з однією із заручниць. Це була 21-річна дівчина Міа Шем. Її мати Керен Шарф Шем благає світ допомогти їй повернути дочку додому.