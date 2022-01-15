"Хаммери" США з новими ракетами вирішили б ситуацію на Сході України, – американський експерт

Швидким вирішенням ситуації із російської загрозою на Сході України стали б американські позашляховики HMMWV з легким бронюванням. Вони оснащені протитанковими ракетами TOW-2.

Швидке та ефективне вирішення загрози

Техніка допомогла б ефективно впоратися із загрозою Росії на Сході України. Таку думку висловив американський військовий експерт Філіп Карбер.

До теми Можливий напад Росії: у ЄС визначили 10 кроків зі сфери безпеки

За його словами, корпус морської піхоти США відправив на зберігання позашляховики HMMWV, на які встановлені протитанкові ракетні комплекси TOW-2.

Впоратися з російською загрозою допомогла б відправка Збройним силам України:

500 одиниць бойових машин піхоти Bradley та HMMWV з ракетами TOW-2;

"декілька сотень Javelin".

Однак він зауважив, що сценарій з появою на Донбасі американських БМП з протитанковими ракетами наразі можна вважати дуже малоймовірним.



Запуск протитанкової ракети з позашляховика HMMWV / Фото Defense Express

Останні новини про загрозу вторгнення Росії

У США підготували вже другий законопроєкт, який передбачає санкції особисто проти президента Володимира Путіна у разі нападу на Україну.

Аналітики Conflict Intelligence Team заявили, що російські війська, які відправили у Білорусь нібито для "навчань", можуть стягнути до кордону з Україною.

За даними іноземних видань, перед повномасштабним наступом Кремль може вдатися до провокацій на Донбасі. Зокрема, агресор хоче повторити сценарій 2014 року.

Це може вас зацікавити – Росія може сфабрикувати привід для вторгнення