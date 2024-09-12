Війна в Україні все більше нагадує Першу світову

Російське вторгнення в Україну є частиною російського проєкту, спрямованого на підрив пострадянського простору, але воно також містить зачатки інших подій. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Характер цієї війни

Насправді це типова постколоніальна конвульсія (на кшталт французького В'єтнаму чи Алжиру), змішана з епохальною імітацією кісінджерівської ліквідації Сальвадора Альєнде в Чилі (щоб відчути себе великою державою зі своєю недоторканною сферою впливу).

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Є також щось, що нагадує невдалі плани Слободана Мілошевича щодо Великої Сербії (хочете незалежності? Тоді ви платите за це половиною України) і непослідовні паралелі з мотивами зіткнень у колишній Югославії: мова, етнічна приналежність, релігія, священна земля, колиска нашої цивілізації та анахронізми такого роду.

У Маріуполі та в інших містах росіяни відтворили методи злочинної міської війни, вперше впроваджені в Сирії. З додаванням жахливого та збоченого інгредієнта: відвертих погроз використання ядерної зброї.

На оперативному рівні це жорстока, незграбна та невдала імітація американських операцій у Кувейті, Сербії та Іраку (перевага в повітрі, використання крилатих ракет тощо), але без будь-якого надійного ідеального, ідеологічного чи простого прикриття помсти.

Завдяки бою в аеропорту Гостомеля, який не дозволив росіянам висадитися під Києвом, так звана "спеціальна військова операція" провалилася. Ця назва також вказувала на очікувану стислість російського втручання та бажання швидко замінити легітимну українську владу на нав'язану Росією маріонеткову владу, поставивши світ перед фактом.

Світ, по суті, залишався спостерігати: аналізи НАТО та Пентагону, опубліковані також у німецьких газетах, пророкували досить швидку перемогу Росії. Президенту Володимиру Зеленському американці пропонували рятувальну поїздку до Польщі, але він відмовився. Сміливість і рішучість українців зірвали російські плани.

Величезний прорахунок, допущений Кремлем у лютому 2022 року, зробив цю військову авантюру чимось зовсім не таким, як планував Владімір Путін. Війна перетворилася на драматичну боротьбу за виживання з обох сторін. Для України на карту поставлене виживання держави й самої нації, оскільки росіяни мають явний намір будь-якими засобами денаціоналізувати українське населення, яке може потрапити під їхній контроль.

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Нераціональний Путін підняв ставки до максимуму

Режим Путіна не переживе повної поразки чи повернення своїх військ до кордонів 2022 року, а Росія серйозно ризикує можливістю розпаду, якщо її армія не виграє цю війну. Те, що фактично є останньою євроазійською територіальною імперією, розпадеться на кілька державних утворень, якщо режим Путіна впаде, притягнувши з собою до катастрофи російську державу, з якою він зараз майже повністю ототожнюється.

Щоб врятуватися від власного колапсу, замість того, щоб застосувати раціональну стратегію виходу, режим Путіна підняв ставки до максимуму, анексувавши 4 українські області (окрім Криму у 2014 році). Два обласні центри – Запоріжжя та Херсон – перебувають під контролем України, що робить цю анексію найдивнішою в історії. Це призвело до радикальної трансформації російських військових зусиль, не в останню чергу тому, що професійна армія майже вся була зруйнована всього за кілька місяців війни в Україні. Тоді Росія почала повзучу загальну мобілізацію та мала перетворити свою економіку на економіку війни.

Переможе той фронт, який впаде на мить пізніше

Війна поступово змінює свій характер і стає чимось дуже схожим на Першу світову, оскільки вона велася на Західному фронті. За винятком деяких маневрів української армії, які нагадують німецькі маневри на Східному фронті. Операція України у Курській області має розумну функцію – зробити війну менш позиційною. Російське командування демонструє, що воно не нехтує жертвувати життями своїх вояків у штурмах.

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Проте вплив українських диверсійних маневрів на російські ресурси поки що не зрозумілий, навіть якщо вони мають виснажувати російські резерви, залучаючи їх до оборони довгого російсько-українського кордону (близько тисячі кілометрів) між Харковом і Білоруссю. Тож загальна картина залишається війною на виснаження.

Крім того, на відміну від Першої світової війни, на жаль, для України, яка є менш оснащеною на тій території, зараз навіть повітряна зброя та ракети великої дальності сприяють виснаженню внутрішнього фронту та матеріально-технічного забезпечення.

Якщо все буде так продовжуватись, можна передбачити, що кінцевий результат буде дуже схожий на той, що був у Першій світовій війні. Тобто що переможе той фронт, який впаде на мить пізніше після ворожого.

Захід повинен це розуміти ще й тому, що ця війна є своєрідним викликом Росії нав'язати свою гегемонію Європі. Тому США, Європейський Союз, НАТО повинні не дати Україні впасти на мить раніше за Росію. Вони мають допомогти ефективно реагувати (включаючи удари вглиб російської території) аж поки російська атака не вичерпає себе.

Тоді нам доведеться почати знову з уламків абсурдного руйнування, якого бажав режим Путіна. Нам доведеться побудувати систему гарантій, яка буде надійною та ефективною і яка не матиме ганебного кінця на кшталт Будапештського меморандуму.