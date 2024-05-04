Харків атакували "Шахедами", масштаби обстрілу: хронологія 801 дня війни

Вторгнення Росії в Україну триває уже 801 день. Усі ці дні Сили оборони відважно боронять нашу незалежність та територіальну цілісність від рук загарбників. Наразі ситуація на фронті складна та динамічна. Ворог вдається до цинічних ракетних обстрілів.

Детально про ситуацію в країні станом на 4 травня: головні події дня, обстановку на фронті, втрати противника, дипломатичні перемоги та наслідки російських атак – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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