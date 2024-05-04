Харків атакували "Шахедами", масштаби обстрілу: хронологія 801 дня війни
Вторгнення Росії в Україну триває уже 801 день. Усі ці дні Сили оборони відважно боронять нашу незалежність та територіальну цілісність від рук загарбників. Наразі ситуація на фронті складна та динамічна. Ворог вдається до цинічних ракетних обстрілів.
Детально про ситуацію в країні станом на 4 травня: головні події дня, обстановку на фронті, втрати противника, дипломатичні перемоги та наслідки російських атак – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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The New York Times пише, що Росія продовжуватиме здобувати незначні успіхи на сході та південному сході України. Однак, попри те, що наші війська відчувають гостру нестачу боєприпасів, вони втримають ситуацію під контролем та не зазнають розгрому до 9 травня, сакральної дати для Кремля. Росіяни уночі атакували Україну 13-ма ударними БпЛА типу "Шахед" та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. У Повітряних Силах прозвітували про збиття усіх 13 ударних БпЛА у межах Харківської та Дніпропетровської областей. У тимчасово окупованому Криму вночі лунали вибухи. Гучно було в Джанкої, Євпаторії, Первомайському, Красноперекопську та інших населених пунктах. Окупанти заявили про збиття 15 –17 ракет. Моніторингові канали писали, що о 2:04 зупиняли рух машин на Кримському мосту. Орієнтовно о 2:17 міст відкрили знову. Орієнтовно о 00:47 у Харкові пролунали вибухи. Попередньо Повітряні сили повідомили, що група ворожих БпЛА прямує з Бєлгородщини курсом на південний захід. Орієнтовно о 00:14 у моніторингових телеграм-каналах написали про перші два дрони невстановленого типу, о 00:31, що ворог запустив ще два безпілотники. В регіоні працювала ППО. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто зазнало ворожих атак. Зафіксовано два прильоти "Шахедів" по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основ'янського району. На жаль, станом на 1:51 мер повідомив про трьох поранених, серед них – одна дитина. Внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" спалахнула цивільна двоповерхова офісна будівля. У Павлограді Дніпропетровської області чули вибухи – місто атакували "Шахеди". Повітряні сили повідомили, що працює ППО. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що частина "Шахедів", запущених ворогом, летіла у південному напрямку курсом на Дніпропетровщину. Вибухи у Павлограді пролунали орієнтовно о 1:13 4 травня. Вже о 1:21 місцеві телеграм-канали написали, що Павлограді після вибухів частково зникло світло.
До 9 травня обвалу фронту не буде
ППО уночі збила 13 "Шахедів"
Уночі в Криму було гучно
Харків зазнав атаки
Павлоград атакували "Шахеди"
The New York Times пише, що Росія продовжуватиме здобувати незначні успіхи на сході та південному сході України. Однак, попри те, що наші війська відчувають гостру нестачу боєприпасів, вони втримають ситуацію під контролем та не зазнають розгрому до 9 травня, сакральної дати для Кремля.
Росіяни уночі атакували Україну 13-ма ударними БпЛА типу "Шахед" та чотирма зенітними керованими ракетами С-300.
У Повітряних Силах прозвітували про збиття усіх 13 ударних БпЛА у межах Харківської та Дніпропетровської областей.
У тимчасово окупованому Криму вночі лунали вибухи. Гучно було в Джанкої, Євпаторії, Первомайському, Красноперекопську та інших населених пунктах. Окупанти заявили про збиття 15 –17 ракет.
Моніторингові канали писали, що о 2:04 зупиняли рух машин на Кримському мосту. Орієнтовно о 2:17 міст відкрили знову.
Орієнтовно о 00:47 у Харкові пролунали вибухи. Попередньо Повітряні сили повідомили, що група ворожих БпЛА прямує з Бєлгородщини курсом на південний захід.
Орієнтовно о 00:14 у моніторингових телеграм-каналах написали про перші два дрони невстановленого типу, о 00:31, що ворог запустив ще два безпілотники.
В регіоні працювала ППО.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто зазнало ворожих атак. Зафіксовано два прильоти "Шахедів" по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основ'янського району.
На жаль, станом на 1:51 мер повідомив про трьох поранених, серед них – одна дитина.
Внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" спалахнула цивільна двоповерхова офісна будівля.
У Павлограді Дніпропетровської області чули вибухи – місто атакували "Шахеди". Повітряні сили повідомили, що працює ППО. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що частина "Шахедів", запущених ворогом, летіла у південному напрямку курсом на Дніпропетровщину.
Вибухи у Павлограді пролунали орієнтовно о 1:13 4 травня.
Вже о 1:21 місцеві телеграм-канали написали, що Павлограді після вибухів частково зникло світло.