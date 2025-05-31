У Харкові прогриміли вибухи: під атакою дронів Шевченківський і Київський райони

У ніч проти 31 травня у Харкові пролунали гучні вибухи. Обласний центр перебуває під атакою "Шахедів". За словами мера, епіцентр – Шевченківський район. Також влучання по виробничому підприємству є і в Київському районі.

Спочатку про атаку повідомили місцеві телеграм-канали, згодом інформацію підтвердив мер Ігор Терехов, інформує 24 Канал.

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У Харкові – велика кількість вибухів

Над Харковом зафіксовано ворожі ударні БПЛА. Залишайтеся в укриттях!

– написав Терехов.

Удар дронами підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, він зазначив, що загроза досі зберігається і теж попросив жителів залишитись у безпечних місцях.

Зверніть увагу! Терехов згодом уточнив, що ворог атакує Шевченківський район міста. Є також інформація про влучання по території виробничого підприємства у Київському районі.

Неспокійно було не лише у Харкові, а й у Ізюмі. Там у той же час гриміли вибухи. Наразі наслідки ударів невідомі.

Зазначимо, що у ніч проти 31 травня Росія атакувала Сумську область ракетами. Під удар потрапили, як житлова забудова, так і складські приміщення. Поки відомо про одного постраждалого.