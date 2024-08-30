Люди кричать під завалами: наслідки терористичної атаки Росії по Харкову

Росія завдала цинічних і терористичних ударів по Харкову. Окупанти атакували різні райони міста керованими авіабомбами, завдали чимало руйнувань і обірвали життя людей.

Станом на зараз вже відомо про 4 загиблих, серед яких 14-річна дівчинка, а кількість постраждалих з кожною хвилиною зростає. Окрім того, у багатоповерхівці, в яку влучили російські військові, стався частковий обвал, передає 24 Канал.

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Моторошні наслідки ударів по Харкову

Окупанти вдарили авіабомбами по Індустріальному та Немишлянському районах Харкова. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура – освітній заклад та 12-поверховий будинок.

Відомо, що внаслідок удару по під'їзду багатоповерхівки під завалами опинилися люди. Що наймоторошніше – на опублікованих у мережі кадрах чути, як під завалами кричать постраждалі.

Наразі в багатоповерхівці спалахнула масштабна пожежа, дим від якої видно за сотні метрів.

Зверніть увагу! Нижче опублікований чутливий контент. На кадрах – моторошні наслідки атаки, крики людей та нецензурна лексика. Не рекомендовано до перегляду людям із чутливою психікою та неповнолітнім, 18+

Жахливі наслідки атаки: дивіться відео

Пожежа в багатоповерхівці: дивіться відео

Пожежа у дворі, де було влучання: дивіться відео

Наразі вже відомо про десятки постраждалих. Однак під завалами ще є люди. У мережі з'явилися відео, на яких чутно крики постраждалих.

Після атаки чути крики людей: дивіться відео

Крики людей, постраждалих від атаки: дивіться відео

Нині на місці працюють рятувальники. Вони надають усю необхідну допомогу.

Рятувальники на місці атаки: дивіться відео

Жителі будинку показали місце удару: дивіться відео

Нині у дворі багатоповерхівки також продовжують горіти автівки. Через пожежі чутно вибухи, які виникають, ймовірно, внаслідок горіння транспортних засобів.

Палають машини після атаки: дивіться відео

Пожежі біля будинку: дивіться відео

Відомо, що росіяни скинули на Харків 5 КАБів. Ворог запустив авіабомби з літаків Су-34 в районі села Дубове Бєлгородської області.