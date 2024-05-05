Влучив за 10 метрів від дверей: під час атаки по Харківщині під ударом був будинок рятувальника
Джерело:Суспільне
У ніч проти 5 травня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Один із безпілотників влучив прямісінько перед будинком співробітника ДСНС.
Ворог атакував приватний сектор в Основ'янському районі Харкова. Відомо, що внаслідок удару є поранений.
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Влучив за 10 метрів від дверей
Уночі 5 травня окупанти вдарили по Харкову дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворог атакував приватний сектор Основ'янського району Харкова, у трьох будинках спалахнули пожежі.
Постраждав і будинок В'ячеслава Кущенка – співробітника ДСНС. "Шахед" дивом не влучив у будинок, а впав за 10 метрів від дверей. Дивом чоловік не отримав поранень, хоча в будинку вилетіло скло.
Відпочивали. Повилітали шибки, в чому був – в тому вискочив. Звук двигуна був десь далеко, а потім тільки бамц – і хлопок. Вибух. І все як в тумані,
– розповів В'ячеслав про мить влучання.
Наслідки атаки на Харків / Фото Суспільне
Що відомо про атаку "Шахедами" на Великдень
- Повітряні сили повідомили про загрозу атаки БпЛА пізно ввечері 4 травня, близько о 23:40. Тривогу оголосили у кількох регіонах. Зокрема, дрони-камікадзе атакували Харківську та Дніпропетровську область.
- У Харкові ворог атакував приватний сектор. Як пише Суспільне, дрон влучив у землю між гаражами, господарчими спорудами та приватними будинками.
- У трьох будинках внаслідок удару спалахнули пожежі. Також пожежі фіксували в гаражах з автівками й господарчих спорудах.
- У ЗМІ повідомляють, що одна людина отримала поранення. За інформацією журналістів Суспільного, чоловік, якому близько 60 років, отримав уламкові поранення голови. Йому надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.