Влучив за 10 метрів від дверей: під час атаки по Харківщині під ударом був будинок рятувальника

У ніч проти 5 травня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Один із безпілотників влучив прямісінько перед будинком співробітника ДСНС.

Ворог атакував приватний сектор в Основ'янському районі Харкова. Відомо, що внаслідок удару є поранений.

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Влучив за 10 метрів від дверей

Уночі 5 травня окупанти вдарили по Харкову дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворог атакував приватний сектор Основ'янського району Харкова, у трьох будинках спалахнули пожежі.

Постраждав і будинок В'ячеслава Кущенка – співробітника ДСНС. "Шахед" дивом не влучив у будинок, а впав за 10 метрів від дверей. Дивом чоловік не отримав поранень, хоча в будинку вилетіло скло.

Відпочивали. Повилітали шибки, в чому був – в тому вискочив. Звук двигуна був десь далеко, а потім тільки бамц – і хлопок. Вибух. І все як в тумані,

– розповів В'ячеслав про мить влучання.

Наслідки атаки на Харків / Фото Суспільне

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