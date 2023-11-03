Харків атакували "Шахеди": є влучання по цивільних об'єктах

Російські загарбники в ніч з 2 на 3 листопада пустили безпілотники "Шахед" на територію нашої держави. Зрештою, вибухи пролунали й у Харкові.

Зрештою стало відомо, що ворог влучив по цивільних об'єктах в українському місті. Наразі на місце події вирушили оперативні служби.

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У Харкові влучання по цивільних об'єктах

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили ще о 22:37 2 листопада. Тоді Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у напрямку області. Зрештою у самому Харкові кілька разів лунали вибухи.

Моніторингові телеграм-канали казали про роботу української протиповітряної оборони по ворожих об'єктах. Водночас згодом міський голова Харкові Ігор Терехов повідомив про те, що ворог вдарив по місту.

Є прильоти в одному з районів міста по цивільних об'єктах. Там пожежа, яку локалізують наші рятівники,

– написав він.

Водночас він наголосив, що інформація про постраждалих ще уточнюється.

Про атаку по місту також висловився й очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що, окрім влучання по цивільній інфраструктурі в Харкові, зафіксували також і попадання по населеному пункту Харківського району. Там виникла пожежа.

Раніше вибухи чули й у Кропивницькому

Під час повітряної тривоги 2 листопада вибухи пролунали у місті Кропивницький. До цього Повітряні сили попереджали про можливий рух ракет у напрямку Кіровоградської області.

За даними одного з моніторингових каналів, окупанти могли атакувати місто ракетою повітряного базування Х-59. Уже о 23:17 зазначали, що відбій по ракетній загрозі, однак в регіони лишилася ще загроза атаки дронами-камікадзе.

Варто наголосити, що масштабна повітряна тривога в Україні тривала з вечора 2 по ніч 3 листопада. Ворог вчергове запустив свої безпілотники "Шахед" з різних напрямків і намагався атакувати різні області нашої держави.