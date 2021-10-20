Позачергові вибори призначили на 31 жовтня. Хто головні претенденти, що не так з опозицією, як формувався "бренд Кернеса" та як триває боротьба за його електорат – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Хто претендує на "крісло" мера

За пост мера Харкова змагаються десять кандидатів: Віктор Величков, Михайло Добкін, Дмитро Маринін, Аліна Мустафаєва, Костянтин Немічев, Володимир Плетньов, Сергій Ряполов, Олександр Скорик, Ігор Терехов, Денис Ярославський.

Представник харківської ОПОРИ Микола Зінченко каже, що Микола Кукуріка та Олександр Кондрусик зняли свої кандидатури.

Вони принесли свої заяви, що знімають свої кандидатури, в останній день – 11 жовтня, але є нюанс в тому, що вони вдвох закрили своїми членами ДВК ледь не всі дільниці Харкова. Тобто, їхнє представництво на дільницях та у виборчих комісіях буде, але вони вже не є кандидатами. Микола Зінченко Представник харківської ОПОРИ

Мільйони на рекламу, знижки для СБУ, відкриття парків та "обіцянки" малозабезпеченим

Боротьба за голоси харків'ян розпочалася задовго до 11 вересня – старту передвиборчої кампанії. Так, на політичну Facebook-рекламу, що транслювалася за три місяці до офіційного початку виборчого процесу, було витрачено понад 2,07 мільйона гривень. Серед виявлених 40 сторінок є і приховані мережі, які агітували та дискредитували того чи іншого кандидата. Відповідні дані опублікувала Громадська мережа ОПОРА наприкінці вересня.

Микола Зінченко розповів, що чим ближче до виборів – тим кількість витрачених коштів на агітацію зростає. За його словами, фінанси йдуть на рекламу як і в соціальних мережах Facebook та Instagram, так і на YouTube, у Google та Telegram, де є замовні пости на користь або проти когось.

В цих каналах простежити хто є автором – неможливо. За тематикою можна зрозуміти за кого чи проти кого, але довести, що це точно хтось конкретний – ні,

– пояснив Зінченко.

Низка харківських онлайн-видань та сторінок у соціальній мережі Facebook опублікували неправдиву інформацію, що Громадські мережі ОПОРА і "Смарт-медіа" представили дані соціологічного дослідження та проаналізували активність кандидатів на роль Харківського міського голови. Однак, як повідомив "24 каналу" представник харківської ОПОРИ Микола Зінченко: "Соціологічні дослідження ми не проводили та не плануємо".

Така подача інформації може вводити читачів в оману, адже може складатися враження, наче організації провели спільний захід і спільно презентували соціологічне дослідження, яке насправді було проведено Центром SOCIS на замовлення виключно Комітету виборців України,

– повідомили в Громадській мережі ОПОРА.

Ознаки підкупу

За словами Зінченка, ОПОРА спостерігала ознаки підкупу у трьох потенційних кандидатів, тобто ще до їх реєстрації. Зокрема, Михайло Добкін анонсував проєкт "Турбота", згідно з яким після його перемоги, виборці, які принесуть йому свої персональні дані та які є малозабезпеченими, зможуть отримати по дві тисячі гривень з міського бюджету за міською програмою на оплату комунальних послуг.

Тобто, тут не сам підкуп у класичному стані. Тут більше сама обіцянка, але ознаки певні є. І досить значний збір персональних даних від населення, який невідомо з якою метою може бути використаний,

– наголосив Зінченко.

Ознаки підкупу спостерігалися й в Аліни Мустафаєвої, в якої працює каршерінг у Харкові. Зінченко додав, що для службовців, представників поліції та СБУ обіцяються знижки на користування послугами за її підтримки. Також ознаки підкупу ОПОРА фіксувала від Ігоря Терехова. Зокрема, за використання адміністративного ресурсу.

Невідомі люди, скажімо так, після зустрічей, де присутній Терехов, роздають всім охочим запрошення до Харківського зоопарку. А за ці запрошення платить міський бюджет. Тобто безплатний вхід до зоопарку цілком і повністю оплачуваний з міського бюджету Харкова. І всі ці запрошення роздаються будь-кому та в будь-якій кількості,

– зазначив експерт.

Представник харківської ОПОРИ Микола Зінченко / Фото з фейсбуку Миколи Зінченка

До того ж, каже представник ОПОРИ, звичайним громадянам потрапити до цього зоопарку доволі важко, бо треба реєструватися на сайті зоопарку або підходити до терміналів цього зоопарку й залишати багато персональних даних.

Що таке ОПОРА Громадянська мережа, яка проводить незалежне спостереження за виборами міського голови Харкова, що відбудуться 31 жовтня. Довгострокові спостерігачі розпочали роботу ще до офіційного старту виборчого процесу, аби відстежувати випадки дочасної агітації потенційних кандидатів, зокрема й у соціальних мережах. У день голосування до них приєднаються короткотермінові спостерігачі, які моніторитимуть хід голосування, фіксуватимуть порушення та проводитимуть паралельний підрахунок голосів виборців.

Фаворити

Згідно з дослідженням Харківського осередку Комітету виборців України (соціологічне опитування від центру SOCIS), зробленого наприкінці вересня, 38,8% жителів Харкова проголосували б за Ігоря Тереховова. За Михайла Добкіна готові віддати свої голоси – 21,5% містян. Рейтинг всіх інших кандидатів – менш як 5%.

Пізніші результати опитування вже Соціологічної групи "Рейтинг"(2-7 жовтня) також показали, що лідером електоральних симпатій серед кандидатів на міського голову Харкова серед містян залишається Ігор Терехов. За нього готові віддати свої голоси 57,6% тих, хто визначився і має намір прийти на дільниці. 27,6% опитаних підтримують Михайла Добкіна. Рейтинг інших кандидатів – менш як 4%. Тих, хто не визначився, – близько 14%.

"Бренд Кернеса"

Політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Дмитро Бурковський нагадав, що Геннадій Кернес прийшов у владу ще за президенства Віктора Ющенка. Восени 2004 року спільно з Арсеном Аваковим він брав участь у подіях Помаранчевої революції в Харкові (на боці "помаранчевих").

У 2006 році він фактично очолював передвиборчий штаб Михайла Добкіна та фінансував його передвиборчу кампанію кандидата на посаду міського голови. Згодом сам Кернес став секретарем міської ради.

За словами аналітика, з 2006 по 2016 роки місцева влада витрачала та освоювала кошти як і у своїх інтересах, так і поступово змінювала "обличчя міста".

Була й приватизація комунальної власності. Однак водночас Кернес вкладав у іміджеві проєкти, які були видимі та які показували мешканцям, що влада дійсно турбується про вигляд міста,

– пояснив фахівець.

За його словами, ще з радянських часів просувалася ідея, що Харків – перша столиця України. Місто має відповідати цьому статусу і рівню, тому містяни дуже багато значення надають саме зовнішньому вигляду, тобто порядку й чистоті.

Кернес це чудово розумів та докладав зусиль в цьому напрямку. За той час поки він був мером, ситуація з порядком міста у видимій частині змінювалася на краще. Звичайно там є проблеми, якщо брати по окремих районах. Наприклад, ті райони, де депутатами обиралися опозиційні до Кернеса політики, то там все по-іншому,

– додав Ігор Бурковський.

Прихильники покійного мера бачили ці зрушення в кращий бік і це працювало на його імідж. Внаслідок того, що люди могли бачити в інших містах, особливо, після початку війни.

Економічна криза у 2014-2016 роках суттєво Харків не зачепила. Бурковський пояснив, що Кернес вмів домовлятися як і з Януковичем, так і з Порошенком. Тому Харків особливо не утискали й гроші завжди залишалися в місті. В очах містян та в очах своїх прихильників Кернес залишався господарником, який піклується, незалежно від того, яка влада є у Києві, що дуже імпонувало місцевим мешканцям.

Звісно була та частина, яка стала активна після 2014 року та критикувала Кернеса за його роль в Антимайдані, за його кримінальні методи боротьби з опонентами, за його тіньові схеми, за якими в місті освоювалися кошти, розподілялися держзакупівлі та приватизовувалося майно в його інтересах, що фактично він контролював всі прибуткові комунальні підприємства,

– додав експерт.

Політичний аналітик Петро Бурковський / Фото Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Однак ця критика працювала лише в межах виборців, налаштованих від самого початку проти Кернеса через його проросійськість та причетність до корупції, додав аналітик. Крім того, за десять років мерства Кернес зумів "вичистити поле" та витіснити усіх своїх опонентів за межі міста.

Навіть міністр МВС Арсен Аваков до самої смерті Кернеса не міг ніяк впливати на ситуацію в місті. Навіть місцевий олігарх Олександр Ярославський не кидав виклик Кернесу, коли той був мером. Навпаки у 2020 році в опозиції до Зеленського вони об'єдналися,

– пояснив аналітик.

Хто такий Олександр Ярославський Український бізнесмен, колишній співвласник УкрСиббанку і президент харківського ФК "Металіст" з 2005 до 2012 років. Президент групи Development Construction Holding. 1 листопада 2018 року були введені російські санкції проти 322 громадян України, включаючи Ярославського. У жовтні 2019 року, в рейтингу журналу НВ "ТОП-100 найбагатших українців", його статки оцінені в 447 мільйонів доларів. Це дозволило посісти бізнесмену 16 місце в рейтингу.

Медіаексперт з Харкова Євген Маслов зазначив, що відколи вибори у Харкові виграли "два пани – Добкін і Кернес", то вони зробили все, щоб не було конкуренції. Усі можливості та адмінресурси, які були залучені, призвели до того, що реальних сильних політичних сил, які були спроможні на виборах боротися за крісло міського голови, – немає.

Навіть за останні роки, коли в міській раді досить активно працювали Ігор Черняк або Дмитро Булах. Тобто, люди, які реально складали альтернативу і які, наприклад, говорили про корупцію та інші речі, які можна було б покращити, але навіть в них рейтингу такого, що мають, наприклад, зараз Терехов чи Добкін – немає,

– розповів медіаексперт.

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За словами Маслова, ця проблема визначила майже на півтори десятки років ситуацію, коли на виборах у Харкові можливість використати "бренд Кернеса" став визначальним. Саме ним нині користуються Добкін та Терехов.

Популізм міської влади в Харкові, який започаткував Добкін з Кернесом, а останній довів до "ідеальної ситуації" – працює і зараз.

Всі публічні заходи, квіточки, лавочки, парки, фонтани, зоопарки, публічні місця – для фотографування, ось і все. Це головна стратегія, яка призвела до того, що маргінальні мешканці Харкова все одно обирають, умовно кажучи, парк на Плеханівській, парк Горького або парк Шевченка. Тобто, місця, щоб селфитися,

– пояснив медіаексперт.

Боротьба за електорат Кернеса

Так, Добкін та Кернес позиціюють себе як наступники політики покійного мера. Зокрема, Ігор Терехов в інтерв'ю виданню "Бабель" стверджував, що Кернес за життя очікував від нього "продовження розвитку міста і тієї динаміки, яку ми набрали". Така ж політика спостерігається на агітаційних плакатах Михайла Добкіна, де він обіцяє продовжити почате разом.

Добкін та Кернес позиціюють себе як наступники політики Кернеса / Фото kp.ua

Маслов зазначив, що Терехов – більш зважений ніж Добкін, позаяк понад 20 років працював "як адміністратор та менеджер". Крім того, останній більш проросійськи орієнтований.

Добкін "лівіший" від Кернеса. Він стовідсотково з крила "Партії регіонів" і "ОПЗЖ". Це "русский язык", "Харьков для харьковчан", "первая столица". Це все партійно-регіональні меседжі, які він постійно використовує,

– уточнив фахівець.

Терехов своєю чергою зараз користується можливостями міської влади. Мовиться про піар на зоопарку, відкриття нового парку на Плеханівський.

Медіаексперт Євгеній Маслов / Фото з фейсбуку Євгенія Маслова

"Терехов і Добкін – "одного поля ягоди"

Петро Бурковський вважає, що за великим рахунком і Терехов і Добкін – "одного поля ягоди". Їхні електоральні поля перетинаються, однак Добкін більше грає на жорстких проросійських меседжах, але і Терехов доволі вдало заграє з проросійськими наративами.

Сама ця історія з проспектом Жукова, то приймають рішення, то оскаржують через суд. Це дозволяє Терехову показувати, що він теж "не чужий" радянській ностальгії. Показують, що він вірянин. Тобто, все від радянського і православного у Терехова є. Петро Бурковський Політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

За словами аналітика, харків'яни не зважають на те, хто з кандидатів на кого орієнтується. Вони оцінюють своїх претендентів за їхніми досягненнями. Добкін – тут дуже в слабкій позиції, адже після мерства в нього була суперечлива політична кар'єра, більш відома епатажними кроками.

Можливо, хтось у Харкові пам’'ятає, що він був кандидатом на пост президента у 2014 році, а може вже й не пам'ятають цього. Далі Добкін, крім того, що ходив на ефіри, нічим особливим не відзначився на харківському рівні, тобто він у Харкові не працював,

– додав аналітик.

Єдине, що є асоціація і Добкін сам називає себе соратником Кернеса. Однак мало хто пам'ятає, що у 2006 році все було навпаки – він був мером, а Кернес – його соратником.

Важливо також пам'ятати, що в Кернеса був імідж людини з діловою хваткою, людини, яка думає і працює, а в Добкіна був імідж більш публічного політика, який більше говорить та рекламує. Терехов також має імідж людини, яка думає і виконує,

– додав Бурковський.

Роз'єднана опозиція

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології протягом на початку липня 2021 року досліджував суспільно-політичну ситуацію в Харківській області, ставлячи перед собою мету – проаналізувати, чи є загрози для національної єдності та суспільно-політичної стабільності на Харківщині.

За словами Бурковського, понад третину мешканців Харківської області та міста Харкова в цілому орієнтуються на прозахідний вектор. Тому там є поле для демократичних сил та проєвропейськи налаштованих людей.

Тобто, там є люди, які можуть голосувати не лише за Добкіна і не лише за Терехова, оскільки Добкін – відкрито проросійський, а Терехов – кандидат "какой разницы", якщо так можна сказати. Тобто і нашим, і вашим намагається бути зручним. Дмитро Бурковський Політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

За словами Бурковського, з одного боку Терехов уникає висловлювань, які стосуються національної ідентичності, мови, але у всіх своїх вчинках Харківська міська рада і він, як її тимчасово виконавчий голова, роблять все, щоб задовольнити запит тої більшої частини мешканців, настрої яких від м'яко проросійських до жорстко проросійських.

Це переважно люди середнього й старшого віку. Це пенсіонери, у яких життя складалося ще за радянської влади й у яких є своє уявлення про те, яким має бути мер. Мер має бути господарником і має віддавати шану тій радянській спадщині, яка була, прихильно ставитися до всього, що було успадковано від СРСР,

– додав аналітик.

Такі люди більш організовано ходять на вибори й влада додатково їх ще й мотивує. Зокрема, через мережі, які перед виборами надають пенсіонерам різні пайки, підтримують та дають їм цільові виплати й доплати. Таким чином вони скупляють прихильність цих громадян, каже експерт.

Щоб протистояти Терехову та Добкіну, опозиція спершу намагалася об'єднати всі свої сили та низку партій для того, щоб висувати єдиного кандидата. На це пристали представники "Нацкорпусу", "ЄС", "Голосу", "Демсокири", "Акценту". Однак після того як на праймериз виграв лідер обласного осередку "Нацкорпусу" Костянтин Немічев, "ЄС" з результатами не погодилася та вийшла з процесу, відкликавши підпис під підрахунком голосів.

Маслов розповів, що вся опозиція критикує міську раду Кернеса за корупцію, за популізм й інше. Однак це така харківська традиція – блокування демократичної коаліції навіть на "антикернесівській платформі".

Були можливості та спроби зібратися та висунути одного кандидата, але "Європейська Солідарність" і всі, хто в принципі були налаштовані на зміну влади, не домовилися. Тому всі йдуть в розріз зараз. А судячи з того, що за рейтингами та антирейтингами все одно виходить, що найбільше набирають Терехов та Добкін, то це і буде боротьба "поганого з гіршим",

– додав медіаексперт.

Хто і як агітує

Проведений ОПОРОЮ моніторинг політичної активності кандидатів на посаду міського голови Харкова наприкінці вересня та на початку жовтня свідчить, що кандидати найбільше приділяють уваги наочній агітації та прямим зустрічам з виборцями.

Так, активність секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова зводиться до участі в різних заходах як виконуючого обов'’язки міського голови. Він зустрічався з вчителями та ветеранами, взяв часть в проведенні уроку пам'яті та проведенні дискусій та конференцій, відкрив сквер та шкільний стадіон.

Ігор Терехов / Фото ОПОРА