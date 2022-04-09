Російські окупанти продовжують бомбити Харків. Ворог готовий застосовувати для нищення міста різні боєприпаси.

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста. Він закликав усіх бути обачними, адже ворог не лише не припиняє обстріли, а й застосовує нову зброю.

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Нові бомби

За словами Терехова, місту довелося стикнутися із новими снарядами ворога, яких він раніше не використовував.

Російський агресор спускає нові бомби на парашутах. Я вас дуже прошу – у жодному разі не наближатися до таких парашутів і одразу повідомляти про них рятувальників,

– закликав Терехов.

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