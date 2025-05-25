Харків чує вибухи – триває атака "Шахедів", є прильоти

У Харківську область цієї ночі, 25 травня, також залетіли ударні дрони ворога. Харків почув вибухи.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Дивіться також "Шахеди" знову над Україною, є загроза балістики: де зараз небезпечно

Вибухи у Харкові вночі 25 травня: що сталося

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили ще о 21:15 попередньої доби 24 травня, у Харкові – о 21:50. Уночі 25 числа Повітряні сили попередили про небезпеку для Харкова від ударних дронів ворога.

БпЛА атакували місто, і близько 2 ночі там почули серію вибухів. Міський голова Харкова Ігор Терехов написав у соціальних мережах про вибухи у місті, спричинені ударами дронів. Є інформація про пожежу на місці одного з прильотів.

Оновлення 02:05. Зафіксовано прильоти в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах. Постраждало цивільне підприємство. Загроза для міста зберігається, в області велика кількість ворожих БпЛА.

Цієї ж ночі вибухи лунали у багатьох містах – Києві, Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Конотопі та інших. Ворог здійснює масовану атаку ударними БпЛА.

Важливо: оперативно про тривоги, загрози від ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.