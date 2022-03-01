Харків та Київ для Росії – основні мішені, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що для держави-агресорки є дві основні цілі – Харків та Київ. Тому дуже важливо боронити міста від ворога.

Український президент у шостий день війни, яку Росія розпочала проти України, записав своє чергове відеозвернення, повідомляє 24 канал. У ньому розповів про основні цілі агресорів.

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Головні мішені Росії

Харків та Київ для Росії зараз є найважливішими мішенями. Терор направлений на те, що зламати нас, наш спротив,

– зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що ворог йде у столицю України, а також на Харків. Тому оборона Києва є ключовим пріоритетом для держави. Крім того, у всіх містах потрібно зробити все можливе, аби зупинити ворога. "За це відповідають військові та цивільна влада", – продовжив глава держави.

Він наголосив, що захист Києва – найважливіше. Адже якщо українці захистять столицю, то захистять і всю країну. "Київ – це серце нашої країни. І воно має битися", – підсумував політик. А також запевнив, що воно "битиметься для того, щоб перемогло життя".

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