Терехов попросив харків'ян уникати ранкових поїздок у транспорті через обстріли

російські вбивці вже не вдають, що ціляться по військових об'єктах. Вони намагаються обстрілювати будинки, щоб вбити більше мирних мешканців.

Про це 24 липня написав міський голова Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що цілями окупантів стають житлові будинки, ринки, торгові центри, школи, спортивні комплекси, університети та інші цивільні об'єкти.

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"Але найстрашніше – зупинки громадського транспорту. Саме туди окупант бив вранці середи та четверга", – сказав мер.

Дитина, яку поранили на зупинці, одужує

За словами Терехова, росіяни обстрілювали місто, коли харків'яни поспішають на роботу. Відтак, у четвер, 21 липня, загарбники поранили 23 людини та вбили трьох. Також у середу, 20 липня, поранили трьох людей і вбили також трьох. Серед них був 13-річний хлопчик.

"Найстрашніше для батьків – ховати своїх дітей! Слава Богу, що його 15-річній сестрі, яка була з ним на зупинці і була поранена, краще й лікарі сподіваються на її якнайшвидше одужання", – сказав Терехов.

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Найбезпечніший вид транспорту

Міський голова наголосив, що російський терор триватиме й далі. Через це людям необхідно скласти графік пересування містом, щоб зменшити ранкові поїздки наземним транспортом.

Наше головне завдання зараз – вижити та жити. Найчастіше користуйтеся метрополітеном – на сьогодні це найбезпечніший спосіб пересування,

– наголосив мер.

Він додав, що коли людям потрібна допомога чи продукти, то слід звертатися до соцзахисту та волонтерських організацій.

Молився біля сина

Батько 13-річного підлітка Дмитра перебував біля тіла дитини. Він тримав хлопчика за руку та молився. Чоловіка заспокоювала поліцейська.

Дитина виявилася сином української шахістки Вікторії Кубати. Дмитро просто чекав громадський транспорт на зупинці.

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