Пожежа охопила 300 квадратів: у ДСНС розповіли про наслідки удару по терміналу "Нової пошти"

22 жовтня 2023, 08:31
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Джерело:

ДСНС України

Російські військові увечері 21 жовтня завдали ракетного удару по Харківщині. Ворог влучив у термінал "Нової пошти".

Як повідомили рятувальники, на ранок 22 жовтня наслідки ворожого ракетного удару ліквідували. У ДСНС також показали наслідки руйнувань після ракетного удару.

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Термінал вщент зруйновано

Рятувальники повідомили, що вогонь охопив площу близько 300 квадратних метрів. Пожежу вдалося ліквідувати близько о 00:14. Над ліквідацією наслідків терористичного ракетного удару працювало 47 співробітників ДСНС, а також було залучено 9 одиниць техніки. 

Унаслідок російської атаки термінал "Нової пошти" зазнав значних руйнувань. 

В результаті удару сталася значна руйнація будівлі термінала, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи,
– повідомили в ДСНС. 

Рятувальники показали наслідки ворожого удару по терміналу / Фото ДСНС України

 

Росіяни атакували Харківщину

  • Увечері 21 жовтня близько о 22:12 Повітряні сили повідомили, що на Харківщині існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння. За кілька хвилин у Харкові пролунали потужні вибухи
  • Пізніше Володимир Зеленський опублікував кадри з наслідками ворожої атаки на Харківщину. Російські військові влучили у термінал "Нової пошти". Президент України наголосив, що Росія цинічно атакувала звичайний цивільний об'єкт, й закликав світових лідерів збільшувати тиск на державу-терориста. Зеленський підкреслив, що "Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами, кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне".
  • Унаслідок російської атаки загинуло 6 осіб, 16 отримали поранення. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що усі загиблі й поранені – це працівники підприємства, які перебували всередині терміналу "Нової пошти". Він повідомив, що постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми.
  • За попередніми даними, Росія атакувала Харківщину ракетами С-300. Фахівці вибухотехнічного управління поліції Харківщини зібрали речові докази й зафіксували усі наслідки терористичного удару.

Автор: Анжеліка Байбак