Росіяни вдарили ракетою по центру Харкова: загроза атаки була й у східних областях
Джерело:Олег Синєгубов
Зранку 5 лютого росіяни завдали ракетного удару по Харкову та області. Відомо про приліт ракет у центральну частину міста.
За попередньою інформацією, окупанти атакували місто ракетами С-300. Розповідаємо далі, що відомо про атаку по Харкову та її наслідки.
Читайте також Україні треба 500 – 700 танків і розвивати виробництво безпілотників: хронологія 347 дня війни
Прильоти у центрі Харкова
Увага! Жителі Харкова й області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях!
– зазначив Синєгубов.
Згодом у мережі повідомили про те, що у місті пролунали два потужні вибухи. Спочатку було невідомо, чи це була робота ППО, чи прильоти. На жаль, пізніше останнє підтвердив глава ОВА.
Він зазначив, що приліт зафіксували у центральній частині міста. За попередньою інформацією, мовиться про чергову атаку ракетами типу С-300. Щодо постраждалих і руйнувань, то відповідна інформація уточнюється наразі.
Пізніше додатковими відомостями поділився міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що влучання зафіксовано у Київському районі. За словами високопосадовця, на місці уже працюють співробітники ДСНС. Вони займаються розбиранням завалів, а також проводять пошуково-рятувальну операцію.
О 08:55 Ігор Терехов додав, що ракета ворога влучила у житлову забудову. Відомо, що спалахнула пожежа в одному з будинків. Внаслідок цього постраждала одна людина.
Зауважимо, що після атаки по Харкову й області почали ширитися повітряні тривоги. Тож небезпека обстрілів зберігається також в інших регіонах нашої держави.
Де лунали повітряні тривоги
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Полтавська;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Донецька;
- Чернігівська;
- Сумська;
- Луганська області.
У телеграм-каналі monitor зазначили, що зберігається загроза застосування ворогом ОТРК або ЗРК. Нагадали, що ракети С-300 можуть бити на відстань 70 – 100 кілометрів. Що стосується ОТРК "Іскандер", то її ракети з точки запуску можуть долати відстань до 500 кілометрів.
Зауважимо, що росіяни ввечері 1 лютого атакували житловий будинок у Краматорську ракетою "Іскандер-К". Внаслідок того удару загинуло 4 людини. Ще 2 вдалося врятувати з-під завалів. Травм зазнали 18 мирних мешканців.