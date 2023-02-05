Росіяни вдарили ракетою по центру Харкова: загроза атаки була й у східних областях

Зранку 5 лютого росіяни завдали ракетного удару по Харкову та області. Відомо про приліт ракет у центральну частину міста.

За попередньою інформацією, окупанти атакували місто ракетами С-300. Розповідаємо далі, що відомо про атаку по Харкову та її наслідки.

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Прильоти у центрі Харкова

Увага! Жителі Харкова й області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях!

– зазначив Синєгубов.

Згодом у мережі повідомили про те, що у місті пролунали два потужні вибухи. Спочатку було невідомо, чи це була робота ППО, чи прильоти. На жаль, пізніше останнє підтвердив глава ОВА.

Він зазначив, що приліт зафіксували у центральній частині міста. За попередньою інформацією, мовиться про чергову атаку ракетами типу С-300. Щодо постраждалих і руйнувань, то відповідна інформація уточнюється наразі.

Пізніше додатковими відомостями поділився міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що влучання зафіксовано у Київському районі. За словами високопосадовця, на місці уже працюють співробітники ДСНС. Вони займаються розбиранням завалів, а також проводять пошуково-рятувальну операцію.

О 08:55 Ігор Терехов додав, що ракета ворога влучила у житлову забудову. Відомо, що спалахнула пожежа в одному з будинків. Внаслідок цього постраждала одна людина.

Зауважимо, що після атаки по Харкову й області почали ширитися повітряні тривоги. Тож небезпека обстрілів зберігається також в інших регіонах нашої держави.

Де лунали повітряні тривоги

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Полтавська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Донецька;

Чернігівська;

Сумська;

Луганська області.

У телеграм-каналі monitor зазначили, що зберігається загроза застосування ворогом ОТРК або ЗРК. Нагадали, що ракети С-300 можуть бити на відстань 70 – 100 кілометрів. Що стосується ОТРК "Іскандер", то її ракети з точки запуску можуть долати відстань до 500 кілометрів.

Зауважимо, що росіяни ввечері 1 лютого атакували житловий будинок у Краматорську ракетою "Іскандер-К". Внаслідок того удару загинуло 4 людини. Ще 2 вдалося врятувати з-під завалів. Травм зазнали 18 мирних мешканців.