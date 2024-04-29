Окупанти завдали удару по Харкову: поранена жінка

Російські окупаційні війська не припиняють атакувати Харків. Ввечері 29 квітня місто перебуває під ворожим обстрілом.

Про це повідомили в Харківській ОВА. Деталі про атаку окупантів на Харків розповість 24 Канал.

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Харків під обстрілом ворога

Ввечері в понеділок, 29 квітня, російські війська вкотре атакують Харків.

В Харківській області лунав сигнал повітряної тривоги о 17:45. Майже за пів години, о 18:14, голова Харківської ОВА зазначив, що окупанти завдають ударів по Харкову та району.

Водночас мер Харкова також повідомив про вибухи в місті.

У Харкові серія вибухів. По місту б'ють КАБами. Будьте обережні,

– зазначив міський голова Ігор Терехов.

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Вже о 18:27 очільник Харківської ОВА повідомив, що російські війська завдали удари по Київському району Харкова. Він зазначив, що, попередньо, окупаційна армія атакувала КАБом.

На жаль, поранення отримала одна жінка. В ОВА зазначили, що медики надають всю необхідну допомогу.

До відбою тривоги перебувайте в укриттях. Повторні пуски!,

– наголосив Синєгубов.

наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх прямувати в укриття цивільного захисту.

Голова Харківської ОВА також зауважив, що окрім Харкова, ворожі війська завдали ударів щонайменше 5 КАБами по населених пунктах Харківського району.

Станом на 18:36 постраждалих немає.

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