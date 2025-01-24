Харків перебуває під масованою атакою ворожих БпЛА

Росіяни увечері 24 січня атакують Харків за допомогою безпілотних літальних апаратів. За попередньою інформацією, на жаль, у місті є влучання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Ігоря Терехова. Посадовець розповів деталі, які наразі відомо про атаку на Харків.

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Що відомо про атаку на Харків

Повітряну тривогу на території Харківської області оголосили орієнтовно о 17:12. Вже за пів години мер міста повідомив, що Харків перебуває під масованою атакою ворожих безпілотних літальних апаратів.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

За його словами, наразі відомо про щонайменше одне влучання у місті. За попередньою інформацією від місцевої влади, "приліт" стався в Основ'янському районі. Детальнішої інформації не вказують.

Наразі усі подробиці наслідків з'ясовують.

У звʼязку з тим, що у небі над містом багато ударних дронів, будьте дуже обережні,

– наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, Росія завдала удару по Харкову 21 січня за допомогою безпілотного літального апарата. Внаслідок цього у місті було пошкоджено гаражі, один зруйновано, пошкоджено один легковий автомобіль і вікна гуртожитку.