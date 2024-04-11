Було щонайменше 10 ударів по Харкову та області: можливі перебої зі світлом

Щонайменше 10 вибухів пролунали у Харкові зранку 11 квітня. Під ударом ворога критична інфраструктура міста

У місті можливі перебої з електропостачанням. Інформація про постраждалих не надходила.

Які наслідки вибухів

Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу.

Близько 5:20 у Харкові чули ще серію вибухів. За інформацією Суспільного, вони могли пролунати за межами міста.

Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме,

– попередив мер міста.