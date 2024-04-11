Було щонайменше 10 ударів по Харкову та області: можливі перебої зі світлом
11 квітня 2024, 05:28Читать новость на русском
Щонайменше 10 вибухів пролунали у Харкові зранку 11 квітня. Під ударом ворога критична інфраструктура міста
У місті можливі перебої з електропостачанням. Інформація про постраждалих не надходила.
Які наслідки вибухів
Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу.
Близько 5:20 у Харкові чули ще серію вибухів. За інформацією Суспільного, вони могли пролунати за межами міста.
Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме,
– попередив мер міста.