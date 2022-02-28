Харків зазнав масованого удару "Градами": на місце виїхали швидкі

У Харкові ворог орієнтовно о 13:08 28 лютого цинічно завдав удару "Градами". Масована атака відбулась фактично у той момент, коли на Прип'яті стартували перемовини між Україною та Росією.

Радник очільника внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що на місце виїхали швидкі. Попередньо – є жертви та поранені.

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Цинічні загарбники з "Градів" атакували Харків

Харків щойно зазнав масованого удару "Градами". Десятки загиблих і, напевне, сотні поранених,

– написав Антон Геращенко.

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Станом на 13:31 28 лютого, даних про жертв та постраждалих немає. О 13:37 Суспільне повідомило, що один зі снарядів влучив у багатоповерхівку, проте даних про жертв й далі немає.



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