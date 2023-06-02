Ще недавно була вирва від прильоту снарядів: на подвір'ї Харкова створили контактний мінізоопарк

Азербайджанець відкрив невеличкий контактний зоопарк в одному з дворів Харкова. Ще недавно там була яма від прильоту російського снаряда.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, мінізоопарк відкрили у Салтівці, яку свого часу нещадно обстрілювали російські окупанти. Він розташований прямо в одному з двориків.

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Буквально нещодавно там була вирва від снаряда

Ініціаторами відкриття такого майданчика стали азербайджанець Мушвіг Агаєв, який вже 12 років проживає в Україні, та його дружина. Брат чоловіка мобілізувався на війну та залишив йому птахів. Мушвіг ж вирішив зробити з цього невеликий контактний зоопарк в одному з дворів Салтівки, щоб дітям було веселіше.

На місці птахівника раніше розірвався російський снаряд. Зараз від нього не залишилося і сліду. Уламки вичистили, все засипали землею та висадили квіти.

Дітям дуже сподобалося. Старші також тішилися. І ми тішилися. От так зробили на радість харків'янам. Раніше тут прилітало багато снарядів,

– розповів Мушвіг Агаєв.

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До Дня захисту дітей, який відзначають 1 червня, у Харкові відбувається багато різних заходів і в укриттях, і в метро, і просто неба. Психологи рекомендують батькам відвідувати такі заходи. Дітям не вистачає соціалізації, адже школи на Харківщині багато де закриті.

Однак тут важливо пам'ятати про власну безпеку. Якщо вже вирішили щось відвідати, то обов'язково варто знати, де розташоване найближче укриття.

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