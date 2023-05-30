17 тисяч обідів на добу: як у Харкові працює організація, що годує українців в часи війни

В Харкові небайдужі ще з початку повномасштабного вторгнення готують обіди для всіх, хто потребує. Вони вже допомогли десяткам тисяч мешканців Харкова та області.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, спершу команда небайдужих організувала велику кухню. А вже з часом все переросло в систему кухонь, де готують обіди для постраждалих від війни.

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Все почалося ще з 26 лютого 2022 року. І триває до сьогодні.

Бувало і по 17 тисяч обідів за добу

Цікаво, що команда складається як з українців, так і з іноземців, які чудово спрацювалися разом. У найскладніші часи, коли російські окупанти завдавали надзвичайно багато обстрілів, волонтери готували аж по 17 300 обідів на добу.

Організація отримує допомогу з різних джерел. До прикладу, кухня співпрацює з благодійним фондом "Фрунзе-Бути добру" та з міжнародною World Central Kitchen, яка допомагає постраждалим від стихійних лих.

Як одна згуртована команда годує тисячі мешканців Харківщини, які постраждали від війни: дивіться відео

За увесь час на великій кухні попрацювали аж 200 іноземців з усього світу: від Північної та Південної Америки – до Китаю. Один із них – канадець Френсіс, який досі допомагає місцевим жителям.

У перші 4 – 5 місяців я готував тут майже 3 тисячі обідів щодня. Це – 3 тисячі каш або макаронів з м'ясом. Потім – 3 тисячі салатів, десертів, супів. Обід у нас має 4 частини. Загалом – 12 тисяч пакунків. Зараз в нас йде по 1 тисячі обідів. Це не важко. У нас з початку війни тут працює гарна команда,

– розповів Френсіс.

Останні новини з Харкова: коротко

Один із волонтерів – 25-річний китаєць Річард. Він не лише готує для українців, які постраждали від війни. Чоловік також створює життєрадісні мурали на пошкоджених будівлях у районі Північна Салтівка, що в Харкові.