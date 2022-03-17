На підступах до Харкова окупанти продовжують уникати контакту з ЗСУ. Працюють здалеку ствольною артилерією, РСЗО при підтримці з неба.

Постійно висить кілька БПЛА на висотах 5 – 5,5 кілометра. Були зафіксовані випадки роботи ТОС (вогнеметні системи). Намагаються періодично збити блокпости на кільцевій, щоб закріпитися.

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Диверсанти під виглядом місцевих

Є спроби завести в місто групи диверсантів (зі зрадників) під виглядом місцевих. Зосереджують сили та намагаються тихо просуватися по дорогах через населені пункти. Вчора були виявлені дві невеликі групи на сумському напрямку, зненацька на них налетіли та розсіяли.

Дуже багато дези від місцевих. Дуже. Просто вал якийсь. Або змушують окупанти, або самі дурять, бо їм росіяни розповідають, що якщо ЗСУ буде працювати, то по вас прилетить.

Харків продовжують виснажувати артилерійськими та ракетними ударами. Постійно ведуться обстріли з території Росії. Від ідеї відрізати місто вони ще не відмовились. Таке враження, що накопичують сили для того, щоб знову вдарити масовано бронегрупами за підтримки арти на всіх можливих напрямках надіючись десь проламати оборону.

Зараз наша ефективність тільки в мобільності та роботі з наскоку малими групами. Засідки та рейдові дії. Лоб в лоб – не наша тактика. Вони оговталися і продовжують лізти. Техніки, важкого озброєння та БК там до біса. Логістика з коротким плечем з території Росії. Де плече довше, там комунікації по можливості ми рвемо.

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Зайти в саме місто навряд чи зможуть. Купа людей чекає, коли будуть відстані, на яких можна буде працювати зі стрілецької зброї. Бо в рідких випадках контакту високоточникам, які працювали на кілометр і далі, доводиться працювати в упор. 60 метрів та 200. Навіть не цікаво і трошки образливо. Не для цього квіточки ростили.

Харків стоїть і буде стояти

Я не уявляю, як вони собі малюють картину наступу в харківській забудові, але то буде пекло. Відсікти піхоту буде кому. А палити техніку є чим і є кому. Місто стоїть і буде стояти.

Ще раз звертаюсь до людей в/з Харкова, в яких простоюють великі автівки в місті. Ситуація така, що вірогідність знищення їх артилерією та ракетами, не зменшується.

Може, ще подумаєте? Кожна автівка, то пускова установка ПТУР або 3-4 NLAWи в багажнику. Ну, ще пара мух, та кулеметів. Дві такі групи на цивільних автівках легко зупиняють колону окупантів. Як показує практика – після двох підбитих одиниць вони тікають. Бажано дизель 4х4. Невеличкі грузовички теж потрібні. Величким теж знайдемо роботу.

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