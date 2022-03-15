Харків тримає оборону під шаленим натиском ворога: знищено 600 будинків – фото руйнувань

Окупанти від початку війни Росії проти України повністю знищили 600 будинків у Харкові. Це, зазначають у МВС, роблять за прямою вказівкою Путіна.

У своєму фейсбуці Національна поліція України показала наслідки нищівних руйнувань Харкова. Зазначимо, що обстріли у місті не припиняються ані вдень, ані вночі.

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Знищено 600 будинків, без даху над головою тисячі людей

У поліції зазначають, що від початку війни Росії проти України у Харкові зруйнували 600 будинків. Внаслідок цього тисячі людей залишилися без осель.

Так виглядає Харків після "рятувальної операції" окупантів:

Попри складну ситуацію, містяни мужньо протистоять ворогові. Самі ж правоохоронці намагаються допомагати людям вирішувати важливі побутові питання. Зокрема співробітники поліції щоденно навідуються до місць, де харків'яни вимушені переховуватися від наземних і повітряних атак ворожої армії.

Разом з волонтерами поліцейські роздають людям продукти, ліки, а також предмети гігієни.

Крім того, патрульні наряди підтримують порядок на вулицях. Правоохоронці намагаються оперативно реагувати на повідомлення містян про факти мародерства, а також інші злочини та правопорушення.

Сьогодні уся країна пишається героїзмом та стійкістю харків'ян. Так тримати, рідний Харків! Ворогу ніколи не здолати нашу жагу до свободи та незалежності. Разом ми єдині та непереможні!

Харків – це Україна!,

– наголошують у поліції.

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