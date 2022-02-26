Харків тримається, там блискучі результати бойової роботи, – Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович у своєму новому зверненні наголосив, що місто Харків тримає оборону. Наші військові дають гідну відсіч ворогові.

За словами Арестовича, друга столиця України показує блискучі результати відбиття атак окупанта. Зокрема, 25 лютого ЗСУ розгромили колону російських "Градів" під Харковом.

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Водночас ситуація в місті залишається неспокійною, ворог продовжує наступ на українські території. 26 лютого в Харкові кілька разів була оголошена повітряна загроза. Задля безпеки цивільних у місті також подовжили комендантську годину: тепер вона триває з 18:00 до 6:00.

Звернення Арестовича: дивіться відео

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