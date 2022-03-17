Харків задихається: на найбільшому ринку Східної Європи "Барабашово" сильна пожежа

Російські терористи продовжують обстрілювати мирний Харків. Через це на найбільшому ринку Східної Європи "Барабашово" виникла сильна пожежа.

Окупанти обстріляли ринок із системи залпового вогню "Град". Потужна пожежа охопила торговельні ряди.

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Усе місто накрив густий чорний дим. Неба над ринком навіть не видно.

У Харкові через обстріли терористів трапилася сильна пожежа / Фото Суспільного

Зауважимо, під час повторного обстрілу ринку о 14:00 загинув рятувальник, який гасив пожежу. Ще одного вогнеборця госпіталізували в лікарню з осколковим пораненням.

Додамо, на ринку "Барабашово" працюють близько 15 тисяч підприємців.