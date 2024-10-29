Харків зазнав авіаційного обстрілу: багато пошкоджених будинків, є загиблі

Застосований ворогом КАБ, найімовірніше, влучив у Основ’янському районі Харкова у приватний сектор. Виникла пожежа, понад 20 будинків зазнали пошкоджень чи руйнувань.

Тривають роботи з розбору завалів. Відомо на цей час про 3 загиблих, за інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова.

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Атака на Харків уночі 29 жовтня: що відомо

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 02:35, а відбій дали о 03:01. У цей проміжок ворог завдав авіаційного удару, найімовірніше, КАБами (про загрозу такої атаки попереджали Повітряні сили).

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що Харків зазнав авіаційного обстрілу.

Влучання (імовірно, КАБ) зафіксовано в Основ'янському районі. Удар припав на приватний сектор: 2 будинки зруйновані, близько 20 зазнали різних пошкоджень,

– написав він у соціальних мережах.

Тривають роботи з розбору завалів. За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, там можуть бути люди, зокрема й діти. Також він написав про пожежу на місці прильоту.

Вже відомо про 3 загиблих. Ліквідація наслідків триває. На місці працюють всі екстрені служби.

Водночас триває атака ударних безпілотників ворога. У кількох областях ще є повітряна тривога та загроза удару. У Київській області влада повідомляла про роботу ППО.