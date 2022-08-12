Харків знову атакували ракетами: Терехов повідомив про 5 "прильотів"
Джерело:Ігор Терехов
російські військові знову атакували Харків. Цього разу ворожі ракети вдарили по трьох районах міста.
Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі в ніч проти 12 серпня. Також у ніч проти 11 серпня після 4 години ворог знову запустив ракети на Харків, вибухи чули й у Дніпрі.
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У Харкові чергові "прильоти"
У Харкові та області повітряну тривогу оголосили о 02:50 12 серпня. За даними Суспільного, вибухи у місті пролунали о 02:51 12 серпня.
Орієнтовно о 03:56 12 серпня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що о 02:51 був ракетний обстріл Харкова.
Попередньо п'ять вибухів. "Прильоти" у трьох районах міста – Слобідському, Київському та Новобаварському,
– написав Терехов.
Додав, що детальнішу інформацію повідомлять вранці 12 серпня.
Станом на 03:16 12 серпня у місті та області оголосили про відбій повітряної тривоги.
Коротко про атаку на Харків
- російські окупанти фактично щодоби атакують місто. Протягом 11 серпня у місті також були "прильоти". Зокрема, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є влучання у двір житлового будинку в центрі Харкова. Тоді було 4 "прильоти".
- У ніч проти 9 серпня у Харкові було два "прильоти". Вибухи в місті були о 2 ночі, а потім після 4 години.
- 8 серпня у місті показали жахливі наслідки касетного обстрілу Харкова. Зокрема, повідомили, що там дивом не спрацювали снаряди.
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