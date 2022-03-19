Харківщина отримала 17 нових швидких та медичних автомобілів

Окупанти не припиняють атаки на Харківщину. Тож, щоб надавати ще більшу та оперативну допомогу, область отримала 17 нових швидких та медичних автомобілів.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, ці 17 нових автомобілів використовуватимуть для ще більшого та оперативного захисту громадян.

Це лише чергова партія, ми й надалі очікуємо поповнення,

– підкреслив Синєгубов.

Він також подякував волонтерам, які надали таку важливу допомогу у час війни.

Харківщина отримала 17 нових автомобілів для медичних потреб області: дивіться відео

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