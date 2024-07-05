Від бронетехніки до мотоциклів: як ворог змінює тактику на Харківському напрямку

Ситуація на Харківщині є достатньо насиченою, будь-які дії Збройних Сил України супроводжуються шаленим опором противника. За кожну позицію ведуться жорстокі бої.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що Силам оборони вдається зустрічним боєм вибити противника. Однак він все одно проводить зворотні ударно-штурмові дії, залучаючи нові резерви та намагається вибити бійців із зайнятих позицій.

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Що відбувається на Харківському напрямку

На поточний момент всі позиції, які вдалося зайняти й надалі деокупувати, залишається під контролем Збройних Сил України, зокрема 92 штурмової бригади.

Також противник на полі бою періодично міняє тактику. Наприклад, з початку перетину лінії державного кордону в Харківській області, окупанти активно застосовували легкоброньовану техніку.

Як наслідок, Сили оборони спалили майже все, що брало участь в ударно-штурмових діях. Тоді противник почав застосовувати тактику, схожу до тієї, що була на Бахмутському відтинку – це застосування легкоманеврові двоколісних мотоциклів, багі,

– розповів Юрій Федоренко.

Сил оборони також достатньо влучно й вдало палять все, що опиняється в зоні доступу ураження. Нещодавно противник пішов в активні ударно-штурмові дії. До них залучив чотири одиниці техніки. Як наслідок, всі вони були знищені, а на іншій ділянці спалили ще одну.

"Противник втратив все, чим пішов на штурм. Але ця робота обумовлена постійною працею Сил оборони, вдосконаленням екіпажів і незмінною підтримкою української нації", – наголосив Федоренко.

Ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Саме завдяки донатам українців наше військо може бути забезпечене в необхідній кількості засобами БпЛА, проводити їхню модернізацію та модифікацію, щоб вони були ефективні в умовах складної радіоелектронної боротьби від противника.

За цією титанічною роботою ховаються наступні слова: ситуація важка, але контрольована, тактична ініціатива переходить на бік Сил оборони,

– підсумував командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".