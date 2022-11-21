У Харківській області сапери знайшли "мінний коридор": як він працює та чим небезпечний

Російські загарбники продовжують кошмарити Харківщину постійними обстрілами. Крім того, в регіоні висока мінна забрудненість. Напередодні сапери виявили ворожий мінний коридор.

Нацгвардійці та військова контррозвідка виявили так званий мінний коридор на Півночі Харківської області та ліквідували його. Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Як сапери ліквідовують вибухові боєприпаси

Спочатку українські фахівці знайшли протитанкову міну МОН-90 на дистанційному мінуванні. А неподалік від нього були розташовані ще кілька вибухових снарядів, що вистрибують.

Цей мінний коридор був спрямований на ураження людей. Його вже повністю зробили безпечним,

– зазначила кореспондентка.

За можливості підняти вибуховий боєприпас, спеціалісти вивозять його до державного кордону й там посилюють лінію оборону проти ворога. Так, якщо загарбники спробують здійснити наступ, то проти них працюватимуть їхні ж міни. У разі якщо вивезти боєприпас не виходить, сапери підривають його на місці, щоб запобігти подальшій детонації.

Скільки території України досі заміновано

Наразі в Україні заміновані 30% території. Голова ДСНС України Сергій Крук розповів, що площа та об'єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом.

Крук повідомив, що на Херсонщині та Миколаївщині активно триває очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Розмінуванню підлягають понад 8 тисяч квадратних кілометрів:

близько 7 тисяч квадратних кілометрів – це територія Херсонської області,

до 1,5 тисячі квадратних кілометрів – Миколаївської області.

На деокупованих територіях вказаних областей у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС. Виконуються всі поставлені задачі, основні з яких – це запуск систем життєзабезпечення та надання допомоги громадянам,

– зауважив голова ДСНС.

Ситуація на Харківщині: актуальна інформація

17 листопада росіяни вчергове завдали ракетних атак по мирних містах України, зокрема поцілили й по критичній інфраструктурі Харківщини. Внаслідок цинічної атаки є щонайменше 3 постраждалих, їх госпіталізували до лікарні.

На вулиці Бучми в районі Північної Салтівки, що в Харкові, 11 листопада стався нещасний випадок за участю двох підлітків. Під час прогулянки неповнолітні підірвалися на касетному боєприпасі.

Росіяни катували й струмом, й биттям, й знущанням. Зокрема у катівні в Пісках-Радьківських знайшли зуби, протигази, кайданки. У Боровій один із закатованих намагався викарбувати на стіні свій позивний.

Під час окупації Ізюмщини російські військові розстріляли впритул машини з цивільними українцями. Черговий акт воєнного злочину російських військових зафіксували у селі Співаківка Ізюмського району.

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