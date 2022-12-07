Шукали майже пів тисячі поліцейських: на Харківщині знайшли мертвим 7-річного хлопчика

На Харківщині 5 грудня зник 7-річний Герман Щербина. Його активно шукали 3 дні. На жаль, 7 грудня знайшли тіло дитини.

Дитину шукали всім селом

Герман пішов з дому у селі Крутоярівка Красноградського району 5 грудня близько 14 години. До його розшуку залучили 420 правоохоронців та пошуково-рятувальний загін "Мілена".

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Дитину шукали кінологи, водолази, військові, волонтери та місцеві мешканці. Активні пошуки тривали 3 дні. Поліцейські оглянули закинуті будівлі, поставили пости на вокзалах та станціях.



Пошуки відбувалися по всій місцевості / Фото поліції Харківщини

Хлопчик потонув в озері

На жаль, 7 грудня правоохоронці повідомили, що дива не сталося.

Хлопчика, якого розшукували з 5 грудня, знайшли. Він потонув в озері. Щирі співчуття родині маленького Германа. Дякуємо всім, хто допомагав шукати,

– заявили у поліції.

Як дитина взимку опинилася у воді – невідомо.



Дитина потонула в озері / Фото поліції Харківщини

На Київщині 9-річний хлопчик отруївся чадним газом

Кілька днів тому у Фастові, що у Київській області, 9-річний хлопчик отруївся чадним газом. Це трапилося через збій у роботі котла. Бабуся дитини звернулася до медиків і хлопчика госпіталізували. На щастя, постраждалого врятували. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.